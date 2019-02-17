Куда пропала Наталья Ветлицкая

«Секс-символ 90-х» — именно так называли эту певицу журналисты. И в самом деле эффектная внешность, откровенные костюмы и песни вроде «Плейбоя» никакого другого выбора СМИ не предоставляли. Ветлицкая оставалась секс-символом отечественной эстрады до начала 2000-х. Со своим хитом «Пламя страсти» она даже выступила на фестивале «Песня года-2003». А потом вдруг пропала.

Тишина и покой Дении

На самом деле регулярно исчезать из поля зрения поклонников и прессы певица начала в 2004 году. Именно с этого момента Ветлицкая часто выезжала за границу, а в частности в Испанию. В 2008-ом она окончательно обосновалась на испанском курорте Дения, который расположен в провинции Аликанте. По словам самой Натальи, она выбрала этот город не случайно. Дело в том, что там почти не было русскоговорящих людей. Кроме того, постоянное население Дении составляло всего около 45-ти тысяч жителей. Поэтому Ветлицкая не раз утверждала, что курорт прельстил ее своими тишиной и покоем. В одном из элитных районов города Ветлицкая приобрела 2-хэтажный особняк с участком. Но эта недвижимость оказалась лишь временным жильем артистки. Наталья хотела выстроить дом по своему вкусу, причем как изнутри, так и снаружи. Спустя 6 лет после переезда мечта Ветлицкой осуществилась. Когда в новом доме еще только завершалась внутренняя отделка, старый певица уже выставила на продажу.

Риэлтор, поэт и йог

Между тем Наталья продает не только собственную недвижимость, но и торгует чужой. В Испании ей пришлось забыть об эстраде и славе секс-символа, а найти себе новое занятие. На чужбине Ветлицкая работает дизайнером интерьеров и реставратором. Она приводит в приличный вид старые дома и особняки, а потом просто подает объявления об их продаже. Однако о творчестве Ветлицкая тоже не забывает. Наталья сочиняет стихи, пишет музыку, увлекается живописью. Кроме того, вот уже больше 20-ти лет вокалистка является поклонницей йоги. Она не только регулярно ездит на специальные курсы в Индию, но даже вышла замуж за своего тренера.

Ради дочери

Несмотря на то, что многие подробности личной жизни Ветлицкой известны широкой публике, для всех до сих пор остается загадкой, является ли тренер по йоге отцом ее ребенка. Сама певица никогда не распространяется на эту тему. А вот о том, что в Испанию она переехала ради дочери Наталья говорит охотно. Ветлицкая родила Ульяну в 2004 году. Практически сразу после появления девочки на свет Наталья стала готовиться к отъезду. Ветлицкая объяснила свое желание тем, что она хочет, чтобы Ульяна выросла вдали от назойливых папарацци в частности и от своих бывших соотечественников в целом. Даже фотографии дочери на своих страницах в социальных сетях исполнительница выкладывает крайне редко. Тем не менее уберечь Ульяну от неприятностей Ветлицкой не удалось. Недавно посредством интернета она пожаловалась на то, что над ее девочкой издеваются русскоговорящие одноклассники.