Звезды, пострадавшие от секс-скандалов

Пэрис Хилтон не повезло аж два раза. Сначала ее бывший парень Рик Саломон , профессиональный игрок в покер, выложил в Сеть запись своих любовных утех с 18-летней Хилтон в одном из отелей Лас-Вегаса под названием Night in Paris. А потом в Интернете появились откровенные фото звезды. В день рождения Пэрис (а ей сегодня 38) вспоминаем других ее коллег по несчастью, которые тоже пострадали от рук хакеров.

Памела Андерсон

peopletalk

Памела Андерсон — просто пионер движения «Домашнее видео». Более того, ее хоум-тейп сливали в Сеть дважды. Сначала в середине 90-х утекло домашнее секс-видео с ее бывшим мужем Томми Ли . А через 10 лет — с бойфрендом Бретом Майклсом. Памела, кстати, была в бешенстве и несколько лет судилась с хакерами, в итоге отсудила у них более 90 млн долларов. Правда, из Интернета видео никто не изъял.

Ким Кардашьян

peopletalk

В 2006 году подруга Пэрис Ким Кардашьян тоже узнала, что значит стать звездой домашнего видео, — в Сеть попало ее видео с бойфрендом Рей Джеем. Ким подала в суд на компанию, которая распространила ролик, и не допустила того, чтобы его распространили на DVD.

«Эта запись мне неприятна, но она заставила меня работать в десять раз сильнее, чтобы люди увидели, какая я на самом деле»,

— призналась Ким в шоу Опры Уинфри.

Бритни Спирс

peopletalk

В 2007 году, когда Бритни уже пришла в себя после развода с Кевином Федерлайном, ее бывший муж снова нанес удар в спину. Говорят, именно он слил 19-секундное видео, на котором Брит занималась с ним оральным сексом.

По слухам, он угрожал Бритни продать эту запись, но сделал он это или нет, неизвестно. А чуть позже в Интернет попали фото обнаженной груди Бритни, которые были сделаны во время съемок клипа Gimmie More.

Наташа Королева

peopletalk

Классика: у Сергея Глушко (Тарзан) в Питере украли телефон, а потом опубликовали найденное в нем хоум-видео с Наташей. Пара сначала все отрицала, но потом сдалась и признала: да, на видео они.

Ева Лонгория

peopletalk

Видео секса звезды «Отчаянных домохозяек» с ее бывшим мужем, баскетболистом Тони Паркером , разместили на платных сервисах и потом уничтожили, поэтому Ева, можно сказать, легко отделалась. Но актриса все равно утверждала, что на видео не она.

Линдси Лохан

peopletalk

Скандалистка Линдси тоже засветилась. В Сеть слили ее видео с бойфрендом Калумом Бестом. Правда, инсайдеры заявили, что Лохан даже не помнит, чтобы такое видео снимали. Кстати, актриса встречалась с Калумом в 2007-м, как раз перед тем, как загремела в реабилитационную клинику.

Дженнифер Лопес

peopletalk

Дженнифер Лопес повезло больше остальных: ее секс-видео в Сеть так и не попало. Но бывший муж певицы Оджани Ноа шантажировал ее тем, что выложит их утехи в Сеть, и требовал деньги. Правда, согласно брачному контракту, он не имеет права распространять конфиденциальную информацию о Джен. Но, по утверждению Ноа, его адвокат нашел в документе лазейку, поэтому в 2015 году он действительно собирался выпустить DVD-диск с откровенным видео. Однако юристы Дженнифер эту попытку пресекли.

Халк Хоган

peopletalk

Человек, который заработал на секс-видео больше, чем ролями в кино! В 2012 году компания Gawker Media выложила в Сеть домашнее видео, на котором Халк занимался любовью с женой лучшего друга. Хоган подал в суд и заработал на этом ролике более 140 млн долларов!