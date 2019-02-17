Анна Банщикова раскрыла несколько личный тайн

Известная российская актриса Анна Банщикова , собравшись с духом, решила присоединиться к модному среди звезд флешмобу и рассказать о себе несколько неожиданных фактов, которые она также щедро разбавила личными взглядами на жизнь. Знаменитость уверена, что во многих тайнах, на самом деле, не так уж и стыдно признаться.

В последнее время все большее число звезд решаются на откровенные признания в социальных сетях. Новомодная тенденция — стать ближе к своим поклонникам, шокировав их неожиданными фактами о себе и своей жизни. Не стала отставать от моды и Анна Банщикова. Актриса сообщила как о своих секретах, так и о вполне невинных чертах характера.

«В мире все больше и больше актёров и публичных людей признаются себе и окружающим в том, в чем по сути признаться не стыдно — в своих комплексах, привычках и нестандартных взглядах на обыденные вещи. И я решила присоединиться к этому флешмобу»

Так, выяснилось, что знаменитость ненавидит собирать чемоданы и не умеет принимать решения. Кроме того, Анна все время опаздывает и любит выпить, ведь, по ее словам, она никогда не пьянеет. Также Банщикова сообщила с каким мужчиной никогда не стала бы вступать в сексуальные отношения и почему.

«У меня не растут волосы на ногах! Я никогда бы не переспала с мужчиной, который заправляет футболку в брюки! Я ненавижу розы, свадьбы и пафосные слова!»

Судя по всему, актриса намеревается со временем раскрыть еще несколько любопытных деталей своей личной жизни, ведь она отметила, что эти признания лишь первая часть ее откровений. Напомним, что Банщикова уже более 10 лет замужем за американским адвокатом Всеволодом Шахановым, от которого у нее трое детей.