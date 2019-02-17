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Дети экс-супруга Маши Распутиной бьются за квартиру отца 

WomanHit.ru + ещё 2 8 часов назад
Сводный брат не хочет делиться жильем с дочкой известной певицы
Бывший супруг Маши Распутиной Владимир Ермаков скончался полтора года назад, но его наследники до сих пор не могут поделить имущество. Сын мужчины от первого брака Алексей убежден, что четырехкомнатные апартаменты на Севере столицы, стоимостью в 13 миллионов рублей, должны безраздельно принадлежать ему. Со сводной сестрой Лидой, дочкой Маши Распутиной он делиться не собирается, о чем сообщил в программе «Звезды сошлись».
«Он с Лидой им все оставил, по идее, эта квартира должна отойти мне. Почему я должен делиться этой крохой, которая осталась?» — возмущается Алексей Ермаков.
Он выгнал из квартиры и последнюю гражданскую жену отца Светлану Истратову, не дав ей даже забрать личные вещи. Хотя она ухаживала за Владимиром 11 лет. Видимо, Алексей побоялся, что и она может претендовать на наследство.
Сейчас Алексей сдает отцовскую квартиру. Лидия, в основном, живет у матери, и иногда в психиатрической клинике — у девушки серьезные проблемы со здоровьем. А Светлана Истратова снимает крошечную комнату в Орле. Сама Распутина утверждает, что ей не нужны апартаменты Ермакова, но дочь имеет право на них по закону, поэтому они будут бороться за наследство.
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