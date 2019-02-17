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Нюшу раскритиковали за внешний вид 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: @nyusha_nyusha
Не каждой молодой маме удается выглядеть хорошо.
Пользователи Сети настолько привыкли, что наши звезды заходят в роддом, как в СПА салон, откуда выходят постройневшими и помолодевшими, да еще и с младенцем на руках, что внешний вид Нюши, на последнем ее фото, их просто возмутил. На снимке заспанная молодая мама, без макияжа, гуляет с коляской.
«Всем прекрасного и позитивного дня! А у нас с малышкой прогулка»,
— подписала снимок артистка.
Однако на артистку посыпались упреки, что в таком виде нельзя показываться на улицу. Мол, после родов она резко постарела и выглядит потрепанной. Девушки посоветовали больше спать, а заботы о дочке переложить на няню.
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