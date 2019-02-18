Почему жена звезды балета Годунова не осталась в Америке

Заслуженный артист балета Александр Годунов стал одним из самых известных советских перебежчиков. В 1979 году в период гастролей в Соединенных Штатах он потребовал политического убежища. В этой поездке Годунова сопровождала супруга, тоже солистка Большого театра, Людмила Власова

Предпосылки побега

По словам Васильева, воспоминания о гастролях и коллегах по танцевальному искусству не давала Годунову покоя. Оставалось только дождаться подходящего случая. И вскоре этот случай артисту представился. В августе 1979 года коллектив Большого театра отправился на очередные гастроли в США.

Три дня в пустом самолете

23 августа Александр Годунов исчез из своего номера в одной из Нью-Йоркских гостиниц. Людмила прождала супруга до следующего дня, а потом все поняла. Когда новость о том, что Годунов потребовал политического убежища, была подтверждена официальными источниками, Власова наотрез отказалась лететь домой без мужа. Трое суток она провела в пустом самолете.

Автор книги «Индустрия предательства, или Кино, взорвавшее СССР», журналист Федор Раззаков, утверждает, что представители советской стороны несколько часов уговаривали Людмилу вернуться в Союз. Когда Власова наконец согласилась, американские власти долго не давали добро на взлет самолета, ссылаясь на то, что балерину якобы заставляют насильно покинуть Штаты.

Почему улетела?

Несмотря на то, что Власова публично выказала свое осуждение супругу-перебежчику, упомянутый выше Александр Васильев пишет, что на самом деле балерина хотела остаться в Америке. Она даже вернулась в гостиницу за драгоценностями, но тут же была схвачена сопровождавшими труппу сотрудниками КГБ. По словам Васильева, те вынудили ее отправиться обратно в Москву и заявить о своем осуждении поступка Годунова.

Однако сама Людмила Власова в своих многочисленных интервью не раз говорила о том, что не поддержала мужа только потому, что в СССР у нее осталась мать. Она просто не смогла бросить родного человека.

Возвращение и жизнь на родине

В конце концов американцы выпустили советский самолет. Людмила улетела от своего супруга навсегда. Поэт Иосиф Бродский , который к тому времени уже жил в Штатах и который оказал Годунову своеобразное покровительство, был уверен в том, что это решение Власовой далось нелегко, так как она очень любила Александра. Тем не менее в 1982 году Власова и Годунов развелись.