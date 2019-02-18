Звезда вспоминает, что в свободное от уроков время он проводил в театрах, где играли его родители и дядя и тетя, и мечтал тоже попасть в труппу. При этом, какие роли доведется играть, было не так уж и важно. Главное — оказаться в актерской среде, выпивать с коллегами, разъезжать по гастролям, заниматься капустниками, заводить знакомства с красавицами. Словом, юного Боярского манила околотеатральная жизнь.