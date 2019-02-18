В последнее время лента народного артиста России Михаила Боярского в соцсети Instagram регулярно пополняется редкими, старыми, семейными фотографиями и историями из своей жизни. Одна из последних таких публикаций — детский снимок актера с мамой Екатериной Мелентьевой, сделанный в 1958 году. В комментарии к фотографии Михаил Боярский рассказал, почему стал актером.
Звезда вспоминает, что в свободное от уроков время он проводил в театрах, где играли его родители и дядя и тетя, и мечтал тоже попасть в труппу. При этом, какие роли доведется играть, было не так уж и важно. Главное — оказаться в актерской среде, выпивать с коллегами, разъезжать по гастролям, заниматься капустниками, заводить знакомства с красавицами. Словом, юного Боярского манила околотеатральная жизнь.
«Но для этого нужно было как-то состояться. Собственно, поэтому и оказался в театральном институте», — пишет он.
В конце своей публикации актер пообещал рассказать еще какие-нибудь интересные истории, как только соберется с мыслями. «Будем ждать», — пообещали подписчики артиста.