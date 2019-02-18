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«Судьба мне подарила второго папу»: Диана Гурцкая потеряла близкого родственника 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известная певица Диана Гурцкая на своей страничке в социальной сети Instagram поделилась печальной новостью. Скончался отец ее мужа.
«Он никогда не называл меня невесткой, — только дочкой… Судьба мне подарила второго папу. Сегодня его не стало… Царствие небесное…»,
— заметила Гурцкая.
Отметим, что певица 21 сентября 2005 года вышла замуж за профессора кафедры конституционного права Российского университета дружбы народов, адвоката, доктора юридических наук Петра Александровича Кучеренко. Вместе с женой он создал фонд помощи незрячим детям «По зову сердца».
«Дианочка, мои соболезнования… Вечная память», «Диана, сочувствую. Крепитесь», «Царство небесное. Соболезную искренне», — заметили в комментариях многочисленные поклонники Дианы Гурцкой.
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