Поклонники не оценили снимок поцелуя двух подруг, сделанный на дне рождения Ирины Дубцовой.
Большая праздничная вечеринка по случаю дня рождения певицы Ирины Дубцовой, судя по всему, прошла весело для ведущей Леры Кудрявцевой и певицы Любви Успенской. Кудрявцева после мероприятия выложила снимок в свой аккаунт в Instagram, на котором она признается Усенской в любви и целует ее крепко в губы.
Кроме того, Кудрявцева выложила в Сеть и фото, на которых она вместе с Успенской и певицей Валерией позирует на камеру, но поклонников взволновал все-таки кадр с поцелуем. Большинство подписчиков не оценили такую нежность двух подруг, да и не все поверили, что поцелуй этот был искренним, заподозрив Кудрявцеву в попытках подогреть интерес к своей персоне таким откровенным поступком и только.
Соцсети
Комментарии в Instagram Леры Кудрявцевой
Но самые преданные фанаты под снимком написали, что обе звезды выглядят прекрасно, и нет ничего плохого в том, что они так близки и не стесняются проявлять это. «Почему во всем видеться что— то плохое. Они просто дурачатся. Ничего здесь плохого», «Она что, подругу не может поцеловать что ли?», «Классные! Обе потрясающие! Милый поцелуй!», — написали под фото вставшие на защиту звезды поклонники.