Поклонники не оценили снимок поцелуя двух подруг, сделанный на дне рождения Ирины Дубцовой.

Комментарии в Instagram Леры Кудрявцевой

Но самые преданные фанаты под снимком написали, что обе звезды выглядят прекрасно, и нет ничего плохого в том, что они так близки и не стесняются проявлять это. «Почему во всем видеться что— то плохое. Они просто дурачатся. Ничего здесь плохого», «Она что, подругу не может поцеловать что ли?», «Классные! Обе потрясающие! Милый поцелуй!», — написали под фото вставшие на защиту звезды поклонники.