48-летняя Наоми блистает в «голом» платье

Этот День всех влюбленных Наоми Кэмпбелл впервые провела с новым возлюбленным: 48-летняя модель встречается с 25-летним музыкантом Лиамом Пейном . Правда, пока пара избегает совместных выходов на мероприятиях, поэтому на вечере в честь открытия флагманского магазина Alexander McQueen в старом районе лондонской Бонд-стрит Наоми позировала в одиночестве.

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Но и без пары супермодель произвела фурор на ужине, появившись перед собравшимися без копны кудрей, но в прозрачном кружевном платье (тоже от Alexander McQueen) и остроносых ботильонах с металлизированным мысом.

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