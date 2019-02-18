Лорак продемонстрировала безупречную фигуру

Знаменитая 40-летняя украинская певица Ани Лорак порадовала своих фанатов новым образом. Поп-дива опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котором запечатлена в платье телесного цвета с глубоким декольте на розовом фоне.

Новый наряд идеально подчеркнул фигуру знаменитости. Поклонники творчества Лорак по достоинству оценили новый образ певицы и оставили восторженные комментарии под снимком:

«До чего же хороша!», «Фарфоровая статуэтка», «Вы просто великолепны! Просто хороший человек и красавица, с чуткой душой», — написали пользователи Сети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — Прим. «ВМ»).

Многие же заявили, что артистка изменилась до неузнаваемости, причем перемены, по мнению некоторых комментаторов, певице не к лицу:

«Столько лести в комментариях. Я фанатка вашего голоса и вокала. Но что происходит с вашей внешностью кроме фигуры не знаю. Вас не узнать. Стало все другое и не привлекательное чем раньше. Не делайте с собой ничего просьба».