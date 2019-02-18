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Лорак продемонстрировала безупречную фигуру 

Вечерняя Москва 1 час назад
Знаменитая 40-летняя украинская певица Ани Лорак порадовала своих фанатов новым образом. Поп-дива опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котором запечатлена в платье телесного цвета с глубоким декольте на розовом фоне.
Новый наряд идеально подчеркнул фигуру знаменитости. Поклонники творчества Лорак по достоинству оценили новый образ певицы и оставили восторженные комментарии под снимком:
«До чего же хороша!», «Фарфоровая статуэтка», «Вы просто великолепны! Просто хороший человек и красавица, с чуткой душой», — написали пользователи Сети (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — Прим. «ВМ»).
Многие же заявили, что артистка изменилась до неузнаваемости, причем перемены, по мнению некоторых комментаторов, певице не к лицу:
«Столько лести в комментариях. Я фанатка вашего голоса и вокала. Но что происходит с вашей внешностью кроме фигуры не знаю. Вас не узнать. Стало все другое и не привлекательное чем раньше. Не делайте с собой ничего просьба».
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