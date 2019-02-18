Почему жену Барыкина обвиняли в его смерти

Почему жену Александра Барыкина обвиняли в смерти певца

«Нарву цветов и подарю букет той девушке, которую люблю…». Песня «Букет» в конце 80-х звучала, что называется, «из каждого утюга». 18 февраля — день рождения Александра Барыкина , который написал и исполнил этот хит и множество других песен.

Несмотря на то, что широкую известность Барыкин приобрел как исполнитель «попсы», настоящие его поклонники хорошо понимали: это — вынужденный шаг, а на самом деле Александр — рокер и по складу характера, и по музыкальным предпочтениям.

Его не стало в марте 2011 года — настиг сердечный приступ. Тогда многие обвиняли в смерти певца его молодую супругу Нелли

Первые успехи

Детство Александра прошло в подмосковных Люберцах, где он посещал и обычную школу, и музыкальную, — уже тогда преподаватели отмечали его несомненный талант. Подростком Саша начал сочинять песни и исполнять их на школьных вечерах в составе своей первой группы.

После окончания «Гнесинки» Барыкин некоторое время пел в группе «Веселые ребята», успел поездить с ними на гастроли — в том числе за границу. Но потом ему стало тесно в рамках, установленных другими. Барыкин создал собственный коллектив и назвал его «Карнавал». Именно тот период стал для певца и композитора самым удачным.

Это был настоящий рок, таких исполнителей в то время — в начале 80-х — в нашей стране можно было пересчитать по пальцам. А песни «Карнавала» доносились из каждого окна, их кассеты переписывали друг у друга и заслушивали чуть ли не до дыр. В 1982-м из группы ушел Владимир Кузьмин , и Барыкин обновил состав «Карнавала», после чего выпустил альбом «Карусель» с главным хитом — песней «Остров».

Когда запрещают рок

В середине 80-х власти плотно взялись за искоренение «чуждой культуры» в стране. Первым пунктом в списке стояла рок-музыка. В высоких кабинетах составлялись «черные списки» с названиями коллективов и фамилиями артистов, музыка которых категорически запрещалась.

В тот период Барыкин, чтобы не исчезнуть со сцены совсем, пошел на компромисс — согласился петь «песни советских композиторов». Это давало возможность продержаться в смутные времена в надежде на то, что драконовские методы не будут использоваться вечно.

И Барыкин, к удивлению и неудовольствию своих поклонников-рокеров, появился в новогоднем «голубом огоньке» с попсовой шуточной песенкой «Программа передач». Многие приверженцы его творчества после этой песни отвернулись от Барыкина. Правда, на их место пришли другие — выступление на ТВ принесло Барыкину по-настоящему широкую известность. Но это была уже не та известность…

Поскольку гонения на рок продолжались, многим группам пришлось подстраиваться под требования системы. Барыкин обратился за помощью к композитору Давиду Тухманову , и тот позволил певцу исполнить несколько его песен перед худсоветом. Тогда у Барыкина появилась возможность издать новый альбом — «Ступени», в который музыкант включил, помимо песен Тухманова, и свои композиции, в том числе — «Запасной игрок». Альбом пользовался успехом, старые поклонники вновь слушали своего кумира. А «Карнавал» снова начал гастролировать с концертами.

«Букет» и новые времена

Когда Барыкин прочел стихотворение Николая Рубцова «Букет», он сразу понял: вот он, готовый хит! И написал к нему музыку, по его признанию, буквально за 15 минут. Когда ведущий очередного концерта объявлял песню «Букет», Барыкина уже представляли как самостоятельного певца. О «Карнавале» почти не вспоминали.

В начале 90-х начались другие времена — запретов уже не было, полная свобода для творчества. И Барыкин выпускает новый магнитоальбом — хард-роковый «Эй, смотри!». Впрочем, следующий альбом — «Русский пляж» — стал по-настоящему провальным для музыканта, но он, несмотря на неудачу, продолжал писать и исполнять свою музыку. Кроме того, выпускались и старые диски «Карнавала». В 1996-м вышел один из самых удачных альбомов Александра — «Острова».

Молодая жена

Со своей первой женой Галиной Барыкин прожил 30 лет, в этом браке родились сын Георгий, а спустя 18 лет — дочь Кира. После развода музыкант некоторое время жил один. Старший сын участвовал в его проектах, входил в состав группы, ездил с отцом на гастроли.

А потом 52-летнего Александра познакомили с молоденькой девушкой Нелли — ей в то время было всего 19 лет, уроженка Читы работала в налоговой инспекции и в свободное время писала неплохие стихи. Барыкин пригласил ее на свидание… А через год сделал предложение, и молодые стали жить вместе.

Нелли писала тексты для Барыкина, часто сопровождала его на гастролях и даже выходила на сцену, чтобы петь дуэтом с мужем.

В этом браке родилась дочь Евгения. Но выживать становилось все труднее — почти все заработанное Александр отдавал бывшей жене, чувствуя свою вину перед детьми. Нелли хотела начать сольную карьеру, но муж был против. Начались трения, потом скандалы…

Между тем, у Александра к тому времени было уже совсем изношенное больное сердце. В последние годы ему не раз приходилось ложиться на лечение в кардиоцентр. Да и щитовидка подводила — после выступлений в 1986-м в Чернобыле у Барыкина начались проблемы с голосом. И в этот момент молодая жена от него ушла, забрав дочь.

Женщина тогда объясняла свой поступок тем, что ей нужно было как-то прокормить малышку, а Барыкин не то что не помогал устроиться ей на работу, а всячески мешал, настаивая на том, чтобы она занималась домашним хозяйством. Уход жены Барыкин воспринял очень тяжело, он действительно любил ее, по свидетельствам друзей.

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Памятник А. Барыкину на Троекуровском кладбище

26 марта 2011 года прямо во время очередного выступления певцу стало плохо. Вызвали «скорую», но сделать уже ничего было нельзя, — его сердце остановилось. Друзья музыканта считали, что одна из причин его смерти — поведение Нелли, хотя сама вдова пыталась оправдаться, объясняя, что у Александра в то время уже была новая пассия, а с уходом Нелли он смирился. Однако многие друзья Барыкина и сегодня не изменили своего мнения.

Нелли вскоре вышла замуж, приведя мужа в квартиру, купленную Александром, и усадив его за руль «Хонды», которую когда-то подарил ей муж. Мама Барыкина, с которой Нелли сначала общалась, а потом перестала, рассказывала, что новый супруг плохо обращался с Нелли, поднимал на нее руку, не хотел работать… Может быть, так судьба решила наказать женщину, разбившую сердце музыканта?