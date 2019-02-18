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Секреты красоты от Дженнифер Энистон 

Gotovim-Edim.Ru 2 часа назад
Фото: Gotovim-Edim.Ru
Даже не верится, что Дженнифер Энистон исполнилось пятьдесят лет, ведь она выглядит намного моложе. Для того чтобы разобраться, что помогает звезде поддерживать себя в форме, разберем несколько ее beauty-цитат.
«Я всегда придерживаюсь питьевого режима и много сплю. Куда бы я ни пошла, всегда беру бутылку чистой питьевой воды».
«В дни съемок я просыпаюсь к пяти утра, а в свободные дни — в девять. Сначала я выпиваю стакан теплой воды с лимоном, а через пятнадцать минут плотно завтракаю».
«На завтрак я готовлю смузи из банана, свежих ягод, протеина. Еще я люблю овощные смузи, но их я пью после обеда. Иногда я завтракаю яйцом-пашот и авокадо».
«Семга — обязательный продукт в моем рационе, поскольку она полезна для кожи и волос. Я ем ее три раза в неделю».
«Вечером я не ем углеводов. Мои ужины исключительно белковые. Иногда я делаю салаты из свежих овощей, но помидоры вечером никогда не ем».
«Перекусы всегда готовлю сама, а сырые овощи храню в контейнерах в холодильнике».
«Как-то в спа я попробовала замороженный виноград. Мне так понравилась эта закуска, что теперь я замораживаю виноград в морозилке, чтобы им можно было перекусить зимой».
«Молочные и глютеносодержащие продукты исключила из рациона, но сыр не могу».
«Здоровая пища не поможет, если не следить за своим телом и духовностью. Поэтому я ежедневно занимаюсь йогой и медитацией».
«Стараюсь не есть жареные и термически обработанные продукты. Но иногда делаю себе поблажки, чтобы не сорваться».
«Лучший отдых для меня — массаж и спа. Таким образом я заряжаюсь бодростью и энергией».
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Звёзды , Дженнифер Энистон
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