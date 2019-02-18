Бари Алибасов приревновал жену к Гусману

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов несколько месяцев назад женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. При этом он часто подкалывает супругу, которая, судя по всему, не обижается на его шутки.

«Думаю, Юлик уж не представляет опасности, не парься», «Да ладно вам, Бари Каримович, это ж ради пиара! С вас берёт пример! Актриса ещё та! Молодец!» «Да ладно, от объятий обычно все живы остаются», «Гусман сейчас в Майами. Только вчера его видела», «Великая роль жены — быть помощницей», «Бари Каримович, не ревнуйте. Лидия ваша навеки», «Душой молоды, а это главное!» «Бари Каримович никому заскучать не даёт! Талант!» «Старики-разбойники просто!» «Просто Юлик плохонько уже видит. Лидия решила к нему поближе подойти и присмотреться», — заметили в комментариях пользователи.