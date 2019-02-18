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Бари Алибасов приревновал жену к Гусману 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов несколько месяцев назад женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной. При этом он часто подкалывает супругу, которая, судя по всему, не обижается на его шутки.
На своей страничке в социальной сети Instagram Алибасов опубликовал снимок, на котором Лидия Федосеева-Шукшина обнимается с известным режиссёром театра и кино, телеведущим и актером Юлием Гусманом. «Вы только посмотрите, как она прильнула к Юлию Гусману. Юлик, всё! Ты труп!» — в шутку заявил Алибасов.
«Думаю, Юлик уж не представляет опасности, не парься», «Да ладно вам, Бари Каримович, это ж ради пиара! С вас берёт пример! Актриса ещё та! Молодец!» «Да ладно, от объятий обычно все живы остаются», «Гусман сейчас в Майами. Только вчера его видела», «Великая роль жены — быть помощницей», «Бари Каримович, не ревнуйте. Лидия ваша навеки», «Душой молоды, а это главное!» «Бари Каримович никому заскучать не даёт! Талант!» «Старики-разбойники просто!» «Просто Юлик плохонько уже видит. Лидия решила к нему поближе подойти и присмотреться», — заметили в комментариях пользователи.
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Звёзды , Юлий Гусман , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов
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