Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему Татьяна Тарасова не стала фигуристкой 

Рамблер 2 часа назад
Татьяна Тарасова воспитала десятки талантливых фигуристов, и сейчас, когда ей исполнилось 72, она по-прежнему активно работает. Отец Татьяны, выдающийся хоккейный тренер Анатолий Тарасов, мечтал о рождении наследника, которого тоже предполагал сделать хоккеистом, но в семье появилась вторая дочь. Тогда Анатолий решил воспитать фигуристку и уже в четыре года поставил Татьяну на коньки. Увы, из-за травмы с фигурным катанием пришлось покончить, поэтому Татьяна выбрала тренерскую стезю: в 19 лет она начала тренировать фигуристов.
Как Татьяна Тарасова обзавелась знакомствами в артистической среде? Кто предсказал, что она выйдет замуж за пианиста Владимира Крайнева? Чем занимается тренер сегодня? Узнайте обо всём из видео.
Звёзды , Видео , Татьяна Тарасова , Владимир Крайнев , Анатолий Тарасов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему русским женщинам нравятся турецкие сериалы
Секреты красоты от Дженнифер Энистон
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»11
Зачем нужен брачный договор
Как избавиться от второго подбородка
Видео
Украшения, о которых ходит дурная слава
Красота
Почему жену Барыкина обвиняли в его смерти
Звёзды
Лорак продемонстрировала безупречную фигуру
Звёзды
Кардашьян шокировала выходом в откровенном платье
Звёзды
Звездные мужчины, переборщившие с пластикой
Звёзды Здоровье
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Какие химические компоненты находят в буженине
Еда Здоровье
Звезды, уже оскандалившиеся в 2019
Звёзды
Почему Татьяна Тарасова не стала фигуристкой
Звёзды
Пугачева поделилась кадрами с танцующей дочкой
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение