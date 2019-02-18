Почему Татьяна Тарасова не стала фигуристкой 

Татьяна Тарасова воспитала десятки талантливых фигуристов, и сейчас, когда ей исполнилось 72, она по-прежнему активно работает. Отец Татьяны, выдающийся хоккейный тренер Анатолий Тарасов, мечтал о рождении наследника, которого тоже предполагал сделать хоккеистом, но в семье появилась вторая дочь. Тогда Анатолий решил воспитать фигуристку и уже в четыре года поставил Татьяну на коньки. Увы, из-за травмы с фигурным катанием пришлось покончить, поэтому Татьяна выбрала тренерскую стезю: в 19 лет она начала тренировать фигуристов.
Как Татьяна Тарасова обзавелась знакомствами в артистической среде? Кто предсказал, что она выйдет замуж за пианиста Владимира Крайнева? Чем занимается тренер сегодня? Узнайте обо всём из видео.