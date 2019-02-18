Звезды, уже оскандалившиеся в 2019

Прошло всего полтора месяца с начала года, но отечественный шоу-бизнес уже сотрясли несколько громких скандалов. В очередной раз попала в переплёт Анастасия Волочкова . Теперь она собирается судиться с бывшим мужем Игорем Вдовиным . Балерина утверждает, что 10 лет назад супруг одолжил у неё 3 миллиона долларов на год и не вернул сумму до сих пор. А вот Вдовин говорит, что деньги были вложены в бизнес, сегодня принадлежащие Волочковой. Что произошло с деньгами на самом деле и будет ли Вдовин отдавать Волочковой 3 миллиона, решит суд. Анастасия уже написала заявление.

О других скандалах российского шоу-бизнеса, случившихся в 2019, узнайте из видео.