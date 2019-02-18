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Пореченков, Зверев и другие звезды, служившие в армии 

Киноафиша 55 минут назад
В День защитника отечества, 23 февраля, не забудем поздравить их с заслуженным праздником, а в первую очередь поздравим замечательного Владимира Этуша, который воевал на фронте в годы Великой Отечественной войны.
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Звёзды , Фото , Владимир Этуш
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