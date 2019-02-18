Звезда «Папиных дочек» показала откровенное фото

Актриса, сыгравшая в сериале замухрышку Галину Сергеевну, не перестает удивлять своих поклонников. К 23 годам Лиза Арзамасова из серой мышки преобразилась в настоящую красавицу.

Девушка выложила на своей странице в Instagram снимок, которым сильно удивила подписчиков. Исполнительница роли Гали Васнецовой стала выглядеть, как топ-модель.

На фото Лиза позирует в туфлях на шпильке и сарафане, оголив ноги. "На сон грядущий. Чтобы полетать во сне и вырасти)))" — подписала фото Арзамасова (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).

@liza_arzamasova

"Папина дочка" уже не та…", "У вас такая классная фигура!", "Мужчины теперь не уснут!" — приводит комментарии пользователей соцсети Пятый канал. "М-да Лиза! Галиной Сергеевной тут и не пахнет! Кто ж мог подумать! Прекрасная!)))", "Красотка?! Суперсекси!" — высказались ошарашенные красотой Арзамасовой фолловеры.

Некоторые из них отметили, что считают несправедливым то, что артистку связывают лишь с ролью в "Папиных дочках". Россияне напомнили, что Лиза Арзамасова сыграла и в ряде других фильмов. Молодая актриса снялась более, чем в пяти десятках картин.

Ранее Арзамасова рассказывала, что бережет фигурку, однако диетами себя не изводит. Она просто исключила из рациона вредную пищу: не посещает рестораны быстрого питания и не пьет газировку. Кроме того, каждое лето звезда балует свой организм витаминами с собственных грядок. Помогает поддерживать прекрасную фигуру Арзамасовой и активный отдых.