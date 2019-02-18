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Отец невесты Цекало против брака дочери 

WomanHit.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Журналисты разыскали родного папу, а также нашли отчима таинственной Дарины
Американская модель Дарина Эрвин, ради которой Александр Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушко, остается девушкой-загадкой и держит свой «Инстаграм» закрытым. Именно это заставляет пытливых журналистов буквально охотиться за новыми подробностями биографии избранницы знаменитого продюсера.
«ЭГ» сообщила, что им удалось найти и поговорить с родным отцом звездной невесты, а также созвониться с отчимом красавицы, который сейчас живет в США.
Биологический отец Дарины, казах Бахыт Сапаров, с которым мать девушки Сана Абеува развелась и забрала с собой дочь Дарину и ее младшего брата Диара, сейчас живет в Казахстане.
«Мы никогда не жили богато, но и не бедствовали, — рассказал Сапаров изданию. — Жили в центре, в элитном районе «Золотой квадрат». Я занимался бизнесом. Жена моя бывшая сначала нигде не работала. Потом получила второе юридическое образование и устроилась в Минюст. Оттуда в ЗАГС ушла на руководящую должность».
Мужчина рассказала, что ему пришлось самому помогать с искусственным кормлением маленькой дочери, потому что у ее мамы быстро пропало грудное молоко. Он с шестилетнего возраста возил дочь на занятия гимнастикой. А с женой решил развестись, когда узнал об ее измене. Ушел из дома, оставив все имущество семье, уехал в город Мамыр, где встретил другую женщину и женился повторно. Его вторая жена погибла, и он остался с двумя детьми на руках.
Сейчас Бахыт Сапаров живет в Алма-Ате, женат третьим браком, у него прекрасная семья, пятеро детей и собственный бизнес. Узнав о том, что Дарина собралась замуж за Александра Цекало, он вовсе не обрадовался, но дозвониться дочери не смог. " Про Дарину и Цекало я узнал случайно, из Интернета, две недели назад. Как отец, я к этому плохо отношусь. Но, конечно, выбор ее. Я ей только счастья желаю. Однако все-таки мне 50 лет, а Цекало 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю. В нашем возрасте в женщинах ценится уже ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины. А главное, что Цекало бросил жену и детей ради молодухи (пусть это и моя дочь)!" Не имея иной возможности, мужчина через газету обратился к дочери и ее матери, чтобы те вышли на связь, прежде чем официально оформить эти отношения.
Также журналисты нашли отчима Дарины Аскара Мухитдинова и поговорили с ним. Оказалось, что отчим живет с мамой девушки в Нью-Йорке, но на Дарину затаил обиду. Он прочил девушке карьеру юриста и помог получить образование. Аскар всегда считал модельным бизнес занятием несерьезным, а в успехи Дарины в Голливуде не верит. Отчим признался, что со временем понял: девушка всегда считала его «кошельком» и никогда не относилась с уважением.
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