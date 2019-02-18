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Цискаридзе копит пенсию на собственные похороны 

Дни.ру + ещё 3 1 час назад
Фото: Дни.ру
Николаю Цискаридзе 45 лет. Но он уже много лет официально считается пенсионером — артисты балета рано выходят на заслуженный отдых. Правда, на деньги, которые заработал Народный артист, вряд ли можно шиковать.
Николай, Вы 21 год отработали в Большом театре, побили все мыслимые рекорды по званиям, регалиям, наградам. Причем большую из них часть получили до 30 лет. Сколько за все это полагается от нашего социально ориентированного государства?
У меня есть звание "Ветеран труда", есть доплата за выслугу лет. В совокупности со всеми регалиями это дало право получить самую высокую за всю историю Большого театра пенсию — около 12 тысяч рублей. Просто на момент моего выхода на пенсию у меня было 145 дореформенных миллионов (145 тысяч сегодня — Прим. ред.) в накопительном фонде — я же честно делал все отчисления! Люди, которые выходили на пенсию по возрасту, меня чуть не убили, помню, когда узнали, сколько я получаю. Очень смеялись мы тогда с Еленой Образцовой, чья пенсия была крайне мала. Спасала ее только доплата за звание Народной артистки.
Так и у Вас же есть это высокое почетное звание!
Столичный градоначальник Сергей Собянин всем народным и заслуженным артистам, имеющим московскую прописку, ежемесячно доплачивает по 30 тысяч рублей. Мне эти деньги тоже положены, но в пенсионном фонде мне сказали, что надо ждать 65 лет. Это, конечно, обидно, поскольку доживу ли я до 65 лет…
Вы являетесь дважды лауреатом Государственной премии. Это как-то влияет на размер пенсии?
Все льготы, которые мне положены в Москве, не действуют в Санкт-Петербурге, где я с 2013 года руковожу Академией русского балета имени Вагановой. Например, не могу там, как пенсионер, бесплатно ездить в транспорте. Хотя в музеи, как деятели культуры, свободно пускают.
Неужели Вы пользуетесь общественным транспортом, как и простые смертные?
Мне доставляет особое удовольствие по пенсионному удостоверению проехать бесплатно в метро или троллейбусе — я ведь честно это заслужил!
На что тратите пенсию?
А я ее не снимаю. Как говорила моя няня, это "гробовые". Ведь никто не застрахован от того, что случится завтра. Со своими родственниками я прошел огромное количество сложных жизненных моментов, так что учусь на их ошибках и боюсь столкнуться в старости с материальными трудностями. Поэтому предпочитаю, чтобы у меня была финансовая подушка безопасности. К тому же у меня перед глазами есть пример Марлен Дитрих и Рудольфа Нуреева, которые, как известно, сами заранее оплатили свои похороны.
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Звёзды , Личный счет , Экономика , Рудольф Нуреев , Сергей Собянин , Николай Цискаридзе , Елена Образцова , Марлен Дитрих
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