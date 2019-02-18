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Звездные мужчины, переборщившие с пластикой 

Рамблер 35 минут назад
Близнецы Игорь и Григорий Богдановы — французские телеведущие и продюсеры с русскими корнями. В восьмидесятые годы они запустили на французском телевидении шоу о науке, которое было очень популярно. Близнецы обладали интересной яркой внешностью, так что моментально стали звездами и любимцами женщин. Правда, Игорь и Григорий не считали себя привлекательными и как только у них появились средства, отправились к пластическому хирургу. Одной операцией дело не ограничилось, братья буквально подсели на пластику. Сегодня 69-летние близнецы выглядят скорее пугающе, чем привлекательно: перетянутся кожа, неестественные черты, негармоничные лица — именно такими сейчас предстают Богдановы. Сами они не считают, что переборщили с операциями и вполне довольны собой.
Видео рассказывает о других мужчинах, которые чрезмерно увлеклись пластической хирургией.
Звёзды , Видео , Здоровье , Красота , Игорь Богданов
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