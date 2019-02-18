Сябитова ответила на критику своей подписчицы

Соведущая Ларисы Гузеевой по программе «Давай поженимся» на Первом канале — Роза Сябитова опубликовала в своем микроблоге новый пост, в котором раскритиковала современных невест за то, что они перестали ухаживать за собой. По словам телесвахи, в пору ее юности у представительниц прекрасного пола не было возможности посещать все возможные процедуры в салонах красоты, так как в индустрии косметологии все было предельно ограничено. Поэтому советским девушкам приходилось использовать подручные средства. «Меня очень печалит состояние кожи молоденьких невест… В моей юности не было СПА. Была огуречная, творожная или овсяная маска. И мы были шикарны. А скраб из хозяйственного мыла и соли?! И мы справлялись», — заявила Сябитова.

При этом одна из подписчиц телеведущей под ником @valentinatsvyr прокомментировала замечание 57-летней соведущей Гузеевой, подметив, что сама Роза якобы не раз обращалась к пластическим хирургам. «Вдоль и поперек изрезала себя… Везде ее фотошоп», — высказалась поклонница телесвахи.

У слову, сама Роза Сябитова ответила на критику о пластике, заверив, что не видела смысла отказываться от возможности улучшить состояние своей внешности, если на то не было никаких противопоказаний со стороны медицины. «Если предлагают, да и специалисты высокого класса, и нет врачебного противопоказания, что я дура отказываться от пластики», — добавила Сябитова.

@syabitova_roza

Напомним, что телесваха не раз делилась с незамужними девушками советами, касающимися брака и отношений с мужчинами. По мнению Сябитовой, перед тем, как отправляться на поиски второй половинки, представительницам прекрасного пола необходимо задуматься, для чего им нужен мужчина. Если потенциальная невеста мечтает о дорогих подарках, то искать нужно обеспеченного кавалера. А если на первом месте — чувства и забота, то, безусловно того, кто сможет подарить подобные ощущения. При этом Роза уточнила, что если мужчина будет уделять своей спутнице все свое время вряд ли он сможет достичь чего в карьере, поэтому и доход у него будет средним.