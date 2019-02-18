Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сябитова ответила на критику своей подписчицы 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Соведущая Ларисы Гузеевой по программе «Давай поженимся» на Первом канале — Роза Сябитова опубликовала в своем микроблоге новый пост, в котором раскритиковала современных невест за то, что они перестали ухаживать за собой. По словам телесвахи, в пору ее юности у представительниц прекрасного пола не было возможности посещать все возможные процедуры в салонах красоты, так как в индустрии косметологии все было предельно ограничено. Поэтому советским девушкам приходилось использовать подручные средства. «Меня очень печалит состояние кожи молоденьких невест… В моей юности не было СПА. Была огуречная, творожная или овсяная маска. И мы были шикарны. А скраб из хозяйственного мыла и соли?! И мы справлялись», — заявила Сябитова.
При этом одна из подписчиц телеведущей под ником @valentinatsvyr прокомментировала замечание 57-летней соведущей Гузеевой, подметив, что сама Роза якобы не раз обращалась к пластическим хирургам. «Вдоль и поперек изрезала себя… Везде ее фотошоп», — высказалась поклонница телесвахи.
У слову, сама Роза Сябитова ответила на критику о пластике, заверив, что не видела смысла отказываться от возможности улучшить состояние своей внешности, если на то не было никаких противопоказаний со стороны медицины. «Если предлагают, да и специалисты высокого класса, и нет врачебного противопоказания, что я дура отказываться от пластики», — добавила Сябитова.
@syabitova_roza
Напомним, что телесваха не раз делилась с незамужними девушками советами, касающимися брака и отношений с мужчинами. По мнению Сябитовой, перед тем, как отправляться на поиски второй половинки, представительницам прекрасного пола необходимо задуматься, для чего им нужен мужчина. Если потенциальная невеста мечтает о дорогих подарках, то искать нужно обеспеченного кавалера. А если на первом месте — чувства и забота, то, безусловно того, кто сможет подарить подобные ощущения. При этом Роза уточнила, что если мужчина будет уделять своей спутнице все свое время вряд ли он сможет достичь чего в карьере, поэтому и доход у него будет средним.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Он всегда оставался за кадром»: Татьяна Васильева вспомнила о своем тайном возлюбленном Ким Кардашян в откровенном наряде поддержала своего стилиста на модной премии в Голливуде Почему жену Александра Барыкина обвиняли в смерти певца
Женский форум
Звёзды , Роза Сябитова , Лариса Гузеева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Знаменитости, которые предавали своих мужчин
Как похудеть, если диета не помогает
Почему русским женщинам нравятся турецкие сериалы2
Секреты красоты от Дженнифер Энистон2
«У меня глаз начал дергаться, спать не могла»12
Видео
Украшения, о которых ходит дурная слава
Красота
Почему жену Барыкина обвиняли в его смерти
Звёзды
Лорак продемонстрировала безупречную фигуру
Звёзды
Фитнес-гуру размера plus-size показала тренировку
Красота Здоровье
Васильева рассказала, с кем 16 лет изменяла мужьям
Звёзды
Кардашьян шокировала выходом в откровенном платье
Звёзды
Звездные мужчины, переборщившие с пластикой
Звёзды Здоровье
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Какие химические компоненты находят в буженине
Еда Здоровье
Звезды, уже оскандалившиеся в 2019
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение