Знаменитости, которые предавали своих мужчин

Громкие истории, героинями которых стали неверные звездные девушки.

Кети Топурия

Слухи о романе Топурии и рэпера Гуфа (Алексея Долматова) появились еще в январе 2017 года, когда исполнителей тайно сфотографировали на совместном отдыхе в Таиланде. Тогда певица была еще замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, поэтому звезды оправдывались, что они только друзья, а на отдыхе и вовсе не пересекались.

@keti_one_official

Однако немного позже Топурия объявила о разводе, и поклонники стали снова подозревать, что дело нечисто. А влюбленные Кети и Алексей еще целый год скрывали свой роман от общественности, пока вместе не объявили о нем в своих Instagram-блогах.

@keti_one_official

Совсем недавно Кети дала интервью, в котором рассказала, что в то время, когда они с Гуфом закрутили роман, она уже давно не жила с мужем. Но кто же теперь будет проверять?!

Кристен Стюарт

Звезды киносаги "Сумерки" Кристен Стюарт и Роберт Паттинсон стали самой яркой парой Голливуда после съемок в фильме. Эту пару просто обожали фанаты. Еще бы — их противоречивый экранный роман перерос в бурный роман в реальной жизни. Однако вся романтика улетучилась, когда папарацци застали Кристен за поцелуями с женатым режиссером Рупертом Сандерсом . Они вместе работали над фильмом "Белоснежка и охотник".

Ходили слухи, что Паттисон очень не хотел терять возлюбленную, поэтому простил ее после того, как она прилюдно попросила прощения и раскаялась. Однако после примирения их роман продлился очень недолго.

Нонна Гришаева

@grishaevanonna

В 2015 году отношения известной актрисы и ее мужа Александра Нестерова чуть не прекратились. Тогда в Сети появилось видео, на котором Гришаева и ее коллега по антрепризному спектаклю "Варшавская мелодия" Дмитрий Исаев страстно целуются. Оба артиста отказались комментировать эту ситуацию, и это при том, что оба были не свободны.

Говорят, Александр Нестеров нашел в себе силы простить супругу, но при условии, что любые контакты с ее любовником должны быть прекращены. Чтобы сохранить семью, Гришаева послушала мужа и отменила все совместные проекты с Исаевым.

Хайди Клум

В Голливуде модель Хайди Клум и певец Сил долгое время считались идеальной парой, но в 2012 году их семейной идиллии пришел конец. Неожиданно для поклонников пары супруги объявили, что разводятся, но планируют остаться друзьями ради детей.

Клум отмалчивалась, а вот Сил сдерживаться не стал и в интервью назвал причину развода. Оказалось, что Хайди закрутила роман со своим телохранителем. Пара развелась, и очень скоро модель представила публике телохранителя Мартины Кристены как своего нового возлюбленного. Конечно, перед общественностью Хайди оправдывалась, что страсть между ними вспыхнула уже после развода с Силом…