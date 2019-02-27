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Билан восстанавливается после операции 

Teleprogramma.pro + ещё 28 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Несколько дней назад СМИ рассказывали о героическом поступке популярного певца Димы Билана, который с двойным переломом ноги отказался от госпитализации и срочной операции, назначенной медиками, ради выступления со своим новым шоу «Планета Билан» в Санкт-Петербурге.
Как рассказывал артист в социальных сетях, он ляжет на операционный стол 22 февраля. И вот впервые после всех экстренных медицинских манипуляций, артист впервые вышел в свой Instagram. В новой публикации Билан рассказал своим фанатам, что в ногу ему вкрутили девять шурупов и вставили пластину. Так что, все идет по плану.
Кроме того, артист пообещал вести видео-хронику своего восстановительного процесса после операции. И сразу поделился первой частью съемки. На видео певец шутит, разговаривает с врачами, делится своими впечатлениями, переживаниями и эмоциями.
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Звёзды , В мире , Дима Билан
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