Билан восстанавливается после операции

Несколько дней назад СМИ рассказывали о героическом поступке популярного певца Димы Билана , который с двойным переломом ноги отказался от госпитализации и срочной операции, назначенной медиками, ради выступления со своим новым шоу «Планета Билан» в Санкт-Петербурге.

Как рассказывал артист в социальных сетях, он ляжет на операционный стол 22 февраля. И вот впервые после всех экстренных медицинских манипуляций, артист впервые вышел в свой Instagram. В новой публикации Билан рассказал своим фанатам, что в ногу ему вкрутили девять шурупов и вставили пластину. Так что, все идет по плану.

Кроме того, артист пообещал вести видео-хронику своего восстановительного процесса после операции. И сразу поделился первой частью съемки. На видео певец шутит, разговаривает с врачами, делится своими впечатлениями, переживаниями и эмоциями.