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Литвинову не узнали без макияжа 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Кинодива опубликовала свое фото без косметики
«Ноль косметики на лице — и она не нужна» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала Рената Литвинова свою фотографию с «голым лицом», но вызвала удивление фанатов.
@RENATALITVINOVAOFFICIALL
Режиссер и актриса также завоевала репутацию иконы стиля и примера для подражания. Ее образ с идеально уложенными волосами и красной помадой на фарфоровом лице узнаваем. А вот без привычного макияжа Литвинову трудно узнать, хотя выглядит она идеально в свои 52 года — хорошая кожа, утонченная бледность и никаких морщин.
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