Литвинову не узнали без макияжа

Кинодива опубликовала свое фото без косметики

«Ноль косметики на лице — и она не нужна» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — подписала Рената Литвинова свою фотографию с «голым лицом», но вызвала удивление фанатов.

@RENATALITVINOVAOFFICIALL

Режиссер и актриса также завоевала репутацию иконы стиля и примера для подражания. Ее образ с идеально уложенными волосами и красной помадой на фарфоровом лице узнаваем. А вот без привычного макияжа Литвинову трудно узнать, хотя выглядит она идеально в свои 52 года — хорошая кожа, утонченная бледность и никаких морщин.