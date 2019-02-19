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Жигунов рассказал, почему ушел от жены к Заворотнюк 

WMJ.ru + ещё 2 3 часа назад
56-летний актер Сергей Жигунов в передаче Бориса Корчевникова «Судьба человека» поведал о своем романе с актрисой и коллегой по сериалу «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк.
Сергей Жигунов не любит вспоминать, как любовь к Анастасии Заворотнюк со съемок сериала вышла в реальную жизнь, перечеркнула 23 года совместной жизни с супругой Верой Новиковой. В 2006 году оба окунулись в роман с головой: Анастасия ушла от мужа Дмитрия Стрюкова, звезда «Гардемаринов» — от жены.
Ну, так получилось. Люди могут быть счастливы вместе, а они несвободны. И как правильно дальше жить? Быть счастливым или порядочным, ничего не разрушать? Что честнее? Непростая была история, но все закончилось
— цитирует артиста издание «Дни.ру». Развод дался Жигунову нелегко, но без этого шага он чувствовал, что предает обеих женщин.
Одна была обманутая жена, одна — любовница. И в связи с тем, что у меня были обязательства перед обеими, я не видел иного выхода, как закончить и выровнять ситуацию, когда никаких претензий общество не могло предъявлять. Пока я был женат, был скандал,
— делится актер. К 2008 году роман с Заворотнюк сошел на нет — и невероятно, но экс-супруга приняла и его, и второе предложение руки и сердца от заблудшего мужа.
Сейчас мы прекрасно живем. Вера могла выйти замуж еще раз, и тогда это просто технически было бы невозможно, некуда было бы возвращаться. Слава богу, этого не произошло. Тогда бы я до сих пор метался. По всей стране,
— грустит Жигунов.
Кстати, сразу после расставания с артистом обрела свое семейное счастье и Анастасия Заворотнюк — она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева.
А ты бы смогла простить мужу измену и развод?
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Звёзды , Видео , Борис Корчевников , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , Вера Новикова
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