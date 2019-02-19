Жигунов рассказал, почему ушел от жены к Заворотнюк

Сергей Жигунов не любит вспоминать, как любовь к Анастасии Заворотнюк со съемок сериала вышла в реальную жизнь, перечеркнула 23 года совместной жизни с супругой Верой Новиковой . В 2006 году оба окунулись в роман с головой: Анастасия ушла от мужа Дмитрия Стрюкова, звезда «Гардемаринов» — от жены.

Ну, так получилось. Люди могут быть счастливы вместе, а они несвободны. И как правильно дальше жить? Быть счастливым или порядочным, ничего не разрушать? Что честнее? Непростая была история, но все закончилось

— цитирует артиста издание «Дни.ру». Развод дался Жигунову нелегко, но без этого шага он чувствовал, что предает обеих женщин.

Одна была обманутая жена, одна — любовница. И в связи с тем, что у меня были обязательства перед обеими, я не видел иного выхода, как закончить и выровнять ситуацию, когда никаких претензий общество не могло предъявлять. Пока я был женат, был скандал,

— делится актер. К 2008 году роман с Заворотнюк сошел на нет — и невероятно, но экс-супруга приняла и его, и второе предложение руки и сердца от заблудшего мужа.

Сейчас мы прекрасно живем. Вера могла выйти замуж еще раз, и тогда это просто технически было бы невозможно, некуда было бы возвращаться. Слава богу, этого не произошло. Тогда бы я до сих пор метался. По всей стране,

— грустит Жигунов.

Кстати, сразу после расставания с артистом обрела свое семейное счастье и Анастасия Заворотнюк — она вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева

А ты бы смогла простить мужу измену и развод?