Чем занимаются близнецы знаменитостей

Не все знаменитости любят показывать свою личную жизнь. Еще реже они делятся информацией о своей семье. У этих звезд есть близнецы, о которых вы могли не подозревать.

Юлиана Подольская

@yuliana_pod

У знаменитой певицы есть сестра-близнец. Они родились с разницей в две минуты. Некоторое время Юлиана даже была концертным директором своей родственницы, а потом вышла замуж и в 2009 году переехала жить в США. Сейчас она воспитывает двух дочерей и изредка навещает свою семью. У девушек есть старшая сестра Татьяна и младший брат Андрей — они живут в Могилеве.

Наталья Ревва

@arthurpirozhkov

Александра Реввы есть сестра-двойняшка Наталья, которая родилась раньше на 15 минут. Наталья замужем и живет со своей семьей в родном Донецке и работает учителем английского языка. В одном из интервью актер признался, что очень ревновал сестру — ему было непривычно все делать одному, так как в детстве они чувствовали себя как одно целое.

Вадим Верник