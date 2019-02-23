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Чем занимаются близнецы знаменитостей 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Не все знаменитости любят показывать свою личную жизнь. Еще реже они делятся информацией о своей семье. У этих звезд есть близнецы, о которых вы могли не подозревать.

Юлиана Подольская

@yuliana_pod
У знаменитой певицы есть сестра-близнец. Они родились с разницей в две минуты. Некоторое время Юлиана даже была концертным директором своей родственницы, а потом вышла замуж и в 2009 году переехала жить в США. Сейчас она воспитывает двух дочерей и изредка навещает свою семью. У девушек есть старшая сестра Татьяна и младший брат Андрей — они живут в Могилеве.

Наталья Ревва

@arthurpirozhkov
У Александра Реввы есть сестра-двойняшка Наталья, которая родилась раньше на 15 минут. Наталья замужем и живет со своей семьей в родном Донецке и работает учителем английского языка. В одном из интервью актер признался, что очень ревновал сестру — ему было непривычно все делать одному, так как в детстве они чувствовали себя как одно целое.

Вадим Верник

Многие знают, что у Игоря Верника есть брат, но не всем известно, что они — двойняшки. Вадим — главный редактор журнала «ОК!». Раньше он вел свою передачу на телеканале «Культура» и избегал совместных проектов с родственником, но в 2017 году они запустили программу «2 Верник 2», где берут интервью у других знаменитостей.
Женский форум
Звёзды , Вадим Верник , Игорь Верник , Александр Ревва , Журнал ОК!
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