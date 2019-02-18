«Очень плохая мать»: Тодоренко излила душу

Родившая в декабре 2018 года сына певцу Владу Топалову телеведущая обеспокоена тем, что вынуждена оставлять малыша в гримерке, пока работает. В Stories в Instagram Регина Тодоренко излила душу подписчикам.

Тодоренко опубликовала несколько роликов. На них видно, как ведущей делают макияж и всячески готовят ее к съемкам. Также Регина записала послания, в которых выразила опасение, что у нее может начаться послеродовая депрессия.

"Наверное, вы уже поняли, ребят, что у меня сегодня очередной съемочный день. Я иду по павильону в поисках своего. Будем снимать "Мейкаперов", — рассказала Тодоренко. "Чувствую, что я очень-очень плохая мать, и у меня скоро начнется послеродовая депрессия. Потому что я начинаю себя винить в том, что мой ребенок сидит в гримерке, а я в павильоне", — заключила Регина.

Отметим, Тодоренко приступила к съемкам второго сезона своего шоу "Пятница с Региной" всего через месяц после родов. А несколько дней назад из-за лактостаза у нее сильно поднялась температура и разболелась грудь, поэтому съемки нового выпуска программы ей пришлось отменить.

Но уже через несколько дней жена Влада Топалова снова отправилась на съемочную площадку. Теперь уже речь о втором сезоне шоу "Мейкаперы".

Ранее стало известно имя сына Тодоренко и Топалова. В эфире программы "Привет, Андрей!" с Андреем Малаховым на "России 1", певец рассказал, что малыша нарекли Михаилом. В студии передачи Влад Топалов признался, что Регина — потрясающая мать.