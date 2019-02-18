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«Уже три года мы разъехались по разным странам» 

Passion.ru + ещё 3 18 часов назад
Фото: instagram
Татьяна Лазарева и Михаил Шац опровергли слухи о разводе и объяснили, как все на самом деле обстоит.
После одного из откровенных интервью Татьяны Лазаревой в Сети поползли слухи о ее разводе с Михаилом Шацем. Дальнейшие комментарии лишь вносили смуту в умы поклонников пары. Наконец супруги решились на совместное интервью, в котором они объяснили, как все обстоит на самом деле.
«Если пара живет как-то нестандартно, то со стороны общества начинается порицание. Да, действительно, уже три года как мы с Таней разъехались по разным странам. Все из-за вынужденных обстоятельств. Каждый взял ответственность за определенную часть семьи. Младшая дочь Антонина учится в Испании, поэтому жена осталась с ней. А я помогаю старшим детям, Степану и Соне, в Москве. К тому же, как по мне, трудно быть российским комиком за границей», — сообщил Михаил Шац в разговоре с редактором «СтарХит».
«В нашем возрасте, когда дети выросли, хочется уделять больше внимания друг другу. У нас в паре уважительные отношения, никто не может что-то один за двоих решить. Все проблемы устраняются спокойно, взвешенно. И мыслей о разводе нет. Потому что понимаешь, тебе быть с человеком еще 20 лет вместе, никуда его не денешь», — добавила Татьяна Лазарева.
Звездное семейство старается постоянно находиться на связи в социальных сетях и мессенджерах, устраивать друг другу сюрпризы, поздравлять с днями рождения необычными способами.
«Например, на фарфоровую свадьбу оставили детей и поехали с Таней в Будапешт, провели там замечательное время. Любим собираться всей семьей по большим праздникам. Новый год отмечали вместе», — рассказал Шац.
«Нам и незнакомо чувство ревности, ведь оно — результат какого-то недоверия. А нас Бог миловал», — рассказал он.
«Но я, признаюсь честно, грешила по молодости. Миша интересный мужчина, всегда видела, как женщины реагируют на него, проявляют симпатию, заигрывают», — вспомнила Татьяна
«Единственная девушка, с которой хожу по Патриаршим прудам завтракать или ужинать, — моя 20-летняя дочь Соня», — уверил Михаил.
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Звёзды , Татьяна Лазарева , Михаил Шац , StarHit
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