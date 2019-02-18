Новый выпуск шоу Ксении Собчак вызвал массу обсуждений в Сети.
Гостьей нового шоу Ксении Собчак стала ее подруга Матильда Шнурова. Этот разговор светские сплетники растолковали как подготовку ведущей к разводу: супруга Максима Виторгана слишком сильно интересовалась этим вопросом.
«Как ты думаешь, почему все-таки, вот я это просто и на себе тоже чувствую, почему у нас в стране всегда если происходит какая-то ситуация и люди расстаются, почему всегда общество нападает прежде всего на женщину, если женщина по той или иной причине сама принимает решение уйти из семьи»,
— задала вопрос Ксения.
Затронула она и тему детей:
«Я ужасно это все не любила, но после того момента как у меня появился Платон… Но сейчас я уже думаю: так жалко, что мне уже немножко больше лет, 37, то что надо было раньше начинать, и я понимаю, что я хочу. Не много, но одного я бы хотела».
Текст: Роза Ветрова