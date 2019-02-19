Маркл тайно покинула Лондон перед родами

На прошлой неделе герцогиня Сассекская втайне отправилась в Нью-Йорк, чтобы провести время с близкими друзьями перед рождением ребенка. Репортеры успели сделать несколько фотографий Меган Маркл, которые быстро разлетелись по Сети.

Папарацци заметили бывшую актрису, когда она шла к машине вместе со своим телохранителем. Для выхода в свет королевская особа выбрала скромный наряд: длинное черное пальто и серую мужскую кепку. В руках Меган Маркл держала шляпу с широкими полями и белую сумку. Охранник тоже примерил ничем не примечательную одежду: темные штаны и синюю куртку.

Узнать супругу принца Гарри журналисты смогли благодаря дорогому обручальному кольцу с тремя камнями. Известно, что один из бриллиантов был привезен из Ботсваны — страны в Южной Африке, где пара отметила отпуск еще в начале своих отношений, передает Daily Mail

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Как утверждают репортеры, герцогиня Сассекская прибыла в американский город еще в пятницу, 15 февраля. Ее короткий отпуск продлится всего пять дней. Бывшая актриса встретится с близкими друзьями, будет ходить в кафе и устроит небольшой шопинг. Любопытно, что это первый визит королевской особы в американский город после свадьбы с принцем Гарри.

В Нью-Йорк прибыла и близкая подруга Меган Маркл — канадский стилист Джессика Малрони. Она организовала для герцогини вечеринку в честь предстоящего рождения малыша. Кроме того, пару заметили в субботу в дорогом ресторане Ladurée в районе Сохо. Там женщины ели сладости и пили чай, сообщает Harper's Bazaar. Сама бывшая актриса не раз признавалась, что очень любит это место. "Это кусочек Парижа в центре Нью-Йорка. Это очень красивое место", — делилась она своими впечатлениями в интервью.