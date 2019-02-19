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Звезду «Дома-2» призвали смириться с своим носом 

Дни.ру 11 часов назад
Фото: @nastenabalinskaya
Анастасии Балинской лучше смириться с изуродованным носом. Ничего страшного в результате неудачной ринопластики у звезды "Дома 2" эксперты не видят: у человека должна быть хоть какая-то отличительная черта.
Переживания Анастасии Балинской напрасны. Проблема звезды скандального телешоу "Дом 2" вовсе не в носе, считает ведущий стилист студии "Dajmur" Анастасия Николаева.
"Анастасия Балинская, на мой взгляд, совершенно зря переживает. Да, ее внешность не назвать гармоничной и изысканной — но дело не в носе. Если ее устраивает пластика и нынешняя форма собственных губ, то непонятно, какие у нее вообще могут претензии к чему-либо", — критически оценивает внешность экс-участницы телепроекта эксперт.
Что больше всего мешает Балинской — так это отсутствие вкуса, уверена стилист. "О макияже говорить сложно. Просто зайдите в любой магазин косметики, купите все, что там продают, нанесите это себе на лицо — и вот вы накрашены а-ля Балинская. Белые волосы и стиль одежды INSTAGIRL тоже не позволяют обвинить ее в наличии собственного стиля. Все-таки пусть оставляет нос. Должна же быть какая-то отличительная черта у человека", — подводит итог эксперт.
@nastenabalinskaya
Напомним, у 27-летней Анастасии Балинской после неудачной операции начались серьезные осложнения. Как рассказала бывшая участница телешоу "Дом 2", она обратилась к пластическому хирургу, чтобы исправить форму носа. Однако результат ринопластики не оправдал ожиданий звезды. Теперь Балинская испытывает проблемы со здоровьем и собирается привлечь специалиста к ответственности.
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