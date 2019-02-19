На чем хайпуют эпатажные российские звезды

Знаменитая фраза «Скандалы, интриги, расследования» как нельзя лучше описывает медийную жизнь героев нашей сегодняшней подборки. Эти звезды готовы пойти на все, дабы о них говорили, и неважно, в каком ключе — хорошем или плохом. WMJ.ru представляет треш-парад российского шоу-бизнеса, чтобы рассказать тебе, как и на чем хайпуют Анастасия Волочкова Гоген Солнцев и другие скандальные селебрити.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова по праву считается королевой эпатажа, и ее это, похоже, нисколько не смущает. Шпагат балерины, который она с завидным постоянством демонстрирует подписчикам в Instagram, до сих пор воспринимается в штыки. Однако это уже давно стало ее фишкой под гордым хештегом #шпагатволочковой. Более того, с недавних пор Анастасия раздает советы поклонницам, пытающимся повторить его:

Не знаю, кто Вы, но молодец! Только колени и стопы надо вытянуть и ляшки уменьшить.. Но Вы клевая!

Помимо шпагата, бурным обсуждениям подвергается и личная жизнь Волочковой. Так, например, она несколько месяцев скрывала своего возлюбленного, показывая на фото лишь часть его тела (преимущественно ноги), но в конечном счете все-таки представила мужчину публике. Тем самым рыцарем, завладевшим сердцем балерины, оказался звукорежиссер театра Надежды Бабкиной певец Михаил Борисовский. Как только шумиха вокруг их романа улеглась, у Волочковой появился новый повод заявить о себе. И этим поводом стало судебное разбирательство с бывшим мужем, который должен ей порядка 100 миллионов рублей. Это, конечно, далеко не полный список того, на чем хайпанула Анастасия. И, похоже, этот список будет довольно быстро пополняться с учетом способности Волочковой выдавать новостные поводы хоть каждую неделю.

Гоген Солнцев

Гоген Солнцев, чье настоящее имя Илья, пытался попасть на ТВ давно. В ход шло все: и участие в скандальных шоу, и громкие высказывания. С миру по нитке Гоген заработал небольшую популярность, но все-таки до всероссийской славы ему было еще далековато. Все кардинально изменилось после того, как стало известно, что Солнцев начал встречаться с Екатериной Терешкович, которая вдвое старше него. Спустя всего несколько месяцев романа влюбленные поженились и пришли на шоу « Андрей Малахов . Прямой эфир», чтобы рассказать о личной жизни.

Ради молодого супруга Екатерина решилась на несколько пластических операций и из обычной старушки превратилась в роковую женщину преклонных лет. Это послужило причиной дикой ревности со стороны Гогена, из-за чего они не раз становились героями передачи Малахова. И пока пара обсуждала свои проблемы на всю страну, в Сети появилась петиция, в которой просят официально расторгнуть брак Гогена. По мнению авторов, подобные союзы «позорят общество».

Дана Борисова

В 90-х Дана Борисова была на пике популярности, работая ведущей программы «Армейский магазин». Как это часто бывает, со временем она стала все реже и реже появляться на ТВ и карьера пошла на спад. Снова о Дане громко заговорили в 2017 году, после того как ее мама в шоу «Пусть говорят» заявила, что дочь страдает от наркотической зависимости. Помогать ведущей решили чуть ли не всем миром. Андрей Малахов отправил Борисову на лечение в Таиланд, где она проходила реабилитацию, а заодно вела видеодневник, в котором делилась с поклонниками этапами своего выздоровления.

После окончания лечения Дана вернулась в Москву, купила квартиру, забрала у бывшего мужа дочь Полину и сделала пластику лица. Казалось бы, жизнь наладилась, никаких скандалов и разборок. Но не тут-то было. Борисова решила, что теперь ее миссия — помогать наркозависимым, как она считает, коллегам по цеху. Так, Дана призывала пройти реабилитацию Анастасию Волочкову, Машу Малиновскую Михаила Гребенщикова и не только. Подобное проявление интереса многим звездам пришлось не по душе, а потому скандалы снова набирали обороты. Сейчас в СМИ бурно обсуждают заявление 11-летней дочери телеведущей, которая назвала маму «хитрой и неадекватной», а также обвинила в том, что вся борьба матери с отцом за нее была лишь пиаром.

Никита Джигурда

Ну и куда же мы без Никиты Джигурды, чье имя уже стало олицетворением эпатажа! 57-летний актер умеет делать шоу практически из всего. Его бурная личная жизнь с фигуристкой Мариной Анисиной до сих пор волнует общественность. Еще бы! Поводов предостаточно: развод, деление имущества, воссоединение, беременность, выкидыш, скорая свадьба. Помимо этого, был громкий скандал, связанный с многомиллионным наследством покойной подруги Джигурды Людмилы Браташ. Никита и Марина пытались в суде отстоять свое право на кругленькую сумму, и им это удалось. Сейчас супруги готовятся к свадьбе, а Джигурда меж тем планирует выпустить дуэт с Анастасией Волочковой.

Наталья Штурм

Прославившаяся в 90-х хитом «Школьный роман» Наталья Штурм на некоторое время пропала с музыкальных радаров и снова заявила о себе пару лет назад. Только вот не с помощью новых хитов, а довольно-таки провокационных (без преувеличения) фото. Дерзкое белье, очень откровенные позы и даже обнаженная грудь, прикрытая всем, что под руку попалось: хамоном, лососем или цветами (смотри в фотогалерее). Снова привлечь к себе внимание Наталье, безусловно, удалось. А дальше пошли смелые признания в сексуальных предпочтениях, роман с 20-летним парнем, посещение скандальных телешоу и не только.

Олеся Малибу и Кирилл Терешин

Завсегдатаи передачи Андрея Малахова Кирилл Терешин по прозвищу «Руки-базуки» и эротическая модель Олеся Малибу в 2018 году удивили всех громким заявлением о скорой свадьбе. Сами по себе Кирилл и Олеся персоны довольно скандальные, а потому этот эпатажный союз вызвал бурю эмоций у пользователей Сети. Влюбленные с удовольствием рассказывали о своих планах на будущее, желании завести детей и вовсю готовились к церемонии. Но спустя пару месяцев Малибу бросила Терехина из-за того, что он засматривался на других девушек и оскорблял ее за спиной. После этого бывшие жених и невеста еще долго выясняли отношения, а затем и вовсе перестали поддерживать связь.

Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин стал известен благодаря участию в шестом сезоне «Фабрики звезд». После завершения проекта юноша продолжил карьеру певца, однако его песни особым успехом не пользовались. Тогда Прохор решил снова заявить о себе. Вот только в ход пошел далеко не его музыкальный талант, а скандальные истории. Так, в 2013 году Шаляпин женился на Ларисе Копенкиной , которая старше его на 27 лет. Общественность этот союз, мягко говоря, не одобрила, но Прохор с возлюбленной лишь подливали масло в огонь, публикую провокационные фото и видео в Instagram.