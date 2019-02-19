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Матильда рассказала о браке со Шнуровым 

Дни.ру + ещё 5 47 минут назад
Фото: Дни.ру
Общество относится с неодобрением к женщинам, которые стали инициаторами развода. Это несправедливо, уверены Матильда Шнурова и Ксения Собчак. Бизнес-леди и телеведущая обсудили достоинства бывшего мужа Матильды в постели.
Матильда помнит только хорошее о браке с Сергеем Шнуровым. Она уверена, что после расставания нужно сохранять память о том, что было прекрасного — тогда легче жить.
Бизнес-леди призналась, что взаимоотношения с Шнуровым портились постепенно. Семья была, как большой дом, который медленно разваливался. В то же время, несмотря на то, что инициатором развода стала именно Матильда, ее задела скорая свадьба Шнурова. Матильда призналась, что до сих пор не может переварить эту новость.
"Отношения — это настолько глубокий процесс, что зачастую невозможно даже себе ответить на вопрос о том, что же произошло. Любовь — не для публичного обсуждения. А развод — это всегда негативные эмоции", — рассказала Матильда Шнурова в интервью Ксении Собчак. Она стала гостьей светской львицы на Youtube-шоу "Осторожно, Собчак".
По словам Матильды Шнуровой, общество думает, будто инициатором развода выступает всегда мужчина. На женщин же в таких случаях смотрят с неодобрением. Общество пугает, что женщина не поддается контролю, считает экс-супруга рок-музыканта.
По словам Матильды Шнуровой, боль от расставания уже прошла, а ее жизнь после развода изменилась к лучшему. Как отметила бывшая жена Шнурова, люди стали относиться к ней с сочувствием и поддержкой.
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Звёзды , Матильда Шнурова , КСЕНИЯ СОБЧАК
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