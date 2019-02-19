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«Фабрикант» Роман Архипов сообщил о своей помолвке 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: Instagram
34-летний певец Роман Архипов и его избранница Алиса Огородникова решили пожениться.
О помолвке с Романом Архиповым певица и сонграйтер Алиса Огородникова сообщила у себя на фейсбуке. Пара помолвилась в США, куда влюбленные уехали в конце января.
Ближайший месяц мы с @eliss_rocks проведем в США. У нас большие творческие планы, много интересных встреч, ну и конечно же отдых,
— пообещал тогда он. Роман Архипов родился в Нижнем Новгороде, известность получил как выпускник телешоу «Фабрика Звезд-6», после которого некоторое время выступал в составе группы «Челси». После Роман ушел в сольную карьеру и, поучаствовав в шоу American Idol, стал работать с американским лейблом Friendship Collective под именем Трой Харли.
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