Звезда сериала «Фитнес» раскрыла секрет быстрого похудения

Актриса Софья Зайка, известная по главной роли в сериале «Фитнес», рассказала, как за три месяца избавилась от 20 килограммов лишнего веса.

По сценарию сериала героиня Софьи — пышнотелая девушка — устраивается на работу в фитнес-клуб, где ее окружают тренеры и клиенты с идеальными формами. Девушка пытается похудеть, устроить личную жизнь и при всем этом удержаться на работе.

Как ни странно, именно съемки помогли Софье начать худеть: поскольку в кадре девушка нередко появлялась на тренажерах или во время силовых упражнений, за десятки дублей успевала потратить достаточно энергии, чтобы сбросить 7 килограммов.

Затем актриса подключила диету, отказавшись от красного мяса, глютена, глюкозы. Параллельно занималась спортом — уже не во время съемок, а целенаправленно, под присмотром тренера.

В итоге за три месяца Софья Зайка похудела со 101 до 81 килограмма. Если прежде она носила одежду 56-58-го размеров, сейчас на ней свободно сидят вещи 50-го размера, сообщает StarHit

Между тем ученые перечислили продукты, которые помогут избавиться от висцерального жира — он нарастает в брюшной полости по соседству с жизненно важными органами и крайне опасен для организма.