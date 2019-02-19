Куда пропал певец Витас и что он делает сейчас

Сегодня Витас празднует свое 40-летие. Еще несколько лет назад страна была без ума от «Оперы №2» и «Седьмого элемента» в исполнении «инопланетного» голоса певца. Но позже Витас будто пропал…

Какие только слухи не ходили о судьбе артиста и его уникального голоса! Поговаривали что Витас эмигрировал то ли в Америку, то ли на Украину, где жил в детстве. Но — нет: он живет с семьей в своем доме на Рублевке. Говорили, что у него пропал голос — и это неправда: певец много гастролирует и периодически появляется в телепередачах по всему миру.

Витас — оружейный барон?

Периодически появляются и скандалы с его участием. Самый громкий состоялся еще в 2003 году, когда Витаса задержали за незаконное хранение и сбыт огнестрельного оружия. Дело было возбуждено и даже доведено до суда, но певец настолько убедительно раскаивался, что дело закрыли, и Витасу удалось выйти сухим из воды.

Постоянно лихачит на дорогах

Витас — любитель полихачить в пьяном виде. Еще в 2007 году у него на 23 месяца отобрали права за вождение в нетрезвом виде. Недолго думая, певец выехал на Украину, гражданином которой он является, и получил там новое водительское удостоверение. Впрочем, с ним он тоже проездил недолго: выехал на встречную полосу и снова был лишен права управления автомобилем.

Хамит и дерется в пьяном виде

Еще один инцидент произошел в 2013 году. Видео облетело весь интернет. На нем Витас сбил велосипедистку в районе ВВЦ. После того, как девушка поднялась с асфальта, она подошла к машине, чтобы поговорить с водителем. По ее словам, Витас пригрозил ей пистолетом. Впоследствии выяснилось, что пистолет был муляжом, но в тот момент девушке об этом не было известно.

@VITASROOM

Витас был, мягко говоря, нетрезв. По словам очевидцев, девушке повезло отпрыгнуть с пути следования автомобиля: Витас еще некоторое время не останавливался, протащив велосипед по дороге. После того, как приехали стражи порядка и артиста задержали, на дороге развернулся целый спектакль.

Витас то вставал на колени, что-то невнятно бормоча, то обзывал полицейских, а после и вовсе пнул одного из них ногой. За отказ от медицинского освидетельствования Витаса на полтора года лишили прав, а вот за насилие в отношении представителя власти пришлось ответить посерьезнее: певец заплатил 100 тысяч рублей штрафа.

Витас против Владаса: с отцом отношения сложные

В 2016 году страна обсуждала внутрисемейную драму Витаса. Дело в том, что еще с 2010 года Витас практически не разговаривает со своим отцом. Их конфликт зашел настолько далеко, что отец в надежде достучаться до сына даже оставил ему письмо, разместив его на страничке Витаса в соцсети. Витас говорит, что тот никогда не был искренним с ним.

Исключение — это письмо, где можно распознать хоть какие-то чувства. Витас утверждает, что отец от них ушел, поэтому он на него обижен, но Анатолий Падука , который учил Витаса музыке, рассказывает, что Владас безумно любил свою жену Лилию, и ушел он уже после того, как она умерла. Тем не менее, артист во время одного из ток-шоу обратился к отцу, пригласив его к себе в Москву. Было ли это искренне или Витас сказал это, потому что хотел показаться хорошим сыном — неизвестно.

Отсидел неделю в СИЗО

Несмотря на то, что оружие и алкоголь в прошлом приносили певцу одни неприятности, он не спешит избавляться ни от одного, ни от другого. В конце марта 2018 года Рублевка нервничала: у себя во дворе развлекался стрельбой нетрезвый, но веселый Витас. К моменту, когда сотрудникам полиции удалось взломать двери и отобрать стартовый пистолет из рук певца, прошло 5 часов.

Витас отказался проходить тест на алкоголь, его доставили в отделение полиции и составили протокол задержания. Витас заплатил смешной штраф в 500 рублей, но потом по решению суда ему пришлось вкусить прелестей тюремного заключения: за мелкое хулиганство ему был назначен срок в 7 суток, которые он отбывал на общих основаниях в спецприемнике подмосковного города Истра.

А тем временем завоевал Китай и Южную Америку

В общем, никуда Витас не пропал и все так же временами шалит. Певец с уникальным голосом стал кумиром миллионов в Китае, теперь завоевывает Южную Америку. В частности, в Бразилии его концерты собирают по 45-50 тысяч зрителей, а в Мексике сборы вообще зашкаливают. На одно из его выступлений собралось 250 тысяч зрителей. По всему миру насчитывается 450 восковых фигур Витаса, в Шанхае ему установлен бронзовый памятник, его именем названы скоростной поезд и самолет в Китае. Люди по всему миру учат русский язык, потому что это язык, на котором разговаривает Витас.

@VITASROOM

За последние три года располневший певец привел себя в отличную физическую форму, перекрасил волосы, став платиновым блондином — полностью сменил имидж. Витас поменял аудиторию, у него постоянно обновляется репертуар и реквизит, концерты неизменно похожи на космические шоу, а толпы поклонников все увеличиваются. Пик его популярности не прошел, он просто сменил местоположение.

Интересные факты

Начиная с 2002 года и по сей день люди приносят на концерты Витаса питьевую воду, чтобы «зарядить» ее, как ранее заряжали ее на выступлениях Алана Чумака . Особенно массовый характер это явление приобрело в Китае. Музыкальный критик Артур Гаспарян рассказывает, что в норвежской клинике были даже проведены исследования воздействия голоса Витаса на воду и они свидетельствовали о том, что вода становится целебной.

После съемок клипа «Опера №2», где Витас срывает шарф и под ним оказываются жабры, толпы поклонниц требовали показать эти жабры. Они и вправду верили, что Витас — человек-амфибия, и только благодаря этой уникальной природной мутации может брать такие ноты.

В передаче Малахова «Пусть говорят» Витас сказал, что дав детям имена Алла и Максим, он не задумывался об этом забавном совпадении.