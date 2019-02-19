Погребняк показала, как выглядит без фотошопа

В реальности она очень отличается от своего Instagram-образа.

Страничка Марии Погребняк в социальных сетях — это картина идеальной жизни. Красавица выкладывает снимки то с тропических островов, то со светских тусовок, то из бутиков или салонов красоты. И разумеется, выглядит она так, что трудно не завидовать. Точеное лицо, нереально длинные стройные ноги, прекрасная фигура.

Но на днях светская дива решила поддаться тренду на естественность, и выложила фото… нет, не без макияжа, но без фильтров и фотошопа. На благотворительном мероприятии звезда Instagram снялась с сотрудниками центра, и вопреки привычки, не стала обрабатывать снимок.

Подписчики сначала даже не узнали свою любимицу.

«Хоть на одном фото выглядите как обычный человек», — сразу же обрадовались фолловеры Погребняк. И несмотря на то, что Мария выглядит совсем не так гламурно, как обычно, засыпали ее комплиментами. Все-таки настоящая, реальная жизнь привлекает людей больше, чем неестественная, пусть и очень красивая, картинка.

Может быть мама троих детей решила выставить на всеобщее подозрение такой натуральный снимок именно потому, что ее все чаще начали обвинять в чрезмерном злоупотреблении фоторедакторами. Например, на одном из недавних фото в модных обтягивающих легинсах у Погребняк попросту исчезли колени. Ноги, изогнутые под странным углом, напоминали пластилиновые.

При этом она утверждала, что выглядеть бесконечными и стройными ее ногам действительно помогает программа. Но не фотошоп, а специально разработанная тренером для зала.

Как бы то ни было, если Погребняк будет соблюдать баланс между настоящими снимками и модельными кадрами, поклонников у нее только прибавится. Ведь даже без фоторедакторов она выглядит настоящей красавицей.