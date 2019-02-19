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Бузова открыла, как могла бы ухаживать за девушкой 

Teleprogramma.pro + ещё 1 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Российская певица Ольга Бузова призналась своим поклонникам в Instagram, что она могла бы организовывать девушкам шикарные свидания, вероятно, если бы была мужчиной. Звезда написала, что у нее полно идей на этот счет, которые она, по понятным причинам, реализовать не может.
«У меня столько идей о том, как красиво ухаживать за девушкой, какие можно устраивать романтические свидания, делать сюрпризы и какие дарить подарки. Но я девушка», — с сожалением написала Бузова.
Фанаты в комментариях предложили решение проблемы. Нет, не ухаживать за представительницами своего пола, а помогать мужчинам, у которых этих идей как раз недостает. «Оля, веди дневник для мужчин, это кстати отличная идея», «Оль, а что если осчастливить какую-нибудь девушку? Провести такую своего рода благотворительность, выбрать одну из своих подписчиц и помочь её мужчине своими идеями. А мы могли бы наблюдать за этим и возможно многие мужчины взяли бы себе что-то на заметку», «Пусть это будет постоянная рубрика для мужчин», — написали фанаты в комментариях к посту звезды.
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