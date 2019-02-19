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Маргарита Суханкина раскрыла правду о «Мираже» 

Рамблер 3 часа назад
Маргариту Суханкину в восьмидесятые-девяностые годы почти никто не знал, хотя её голос звучал отовсюду. Именно Маргарита записала главные хиты группы «Мираж», по её фонограмму выступали солистки коллектива. А вот Суханкина появляться перед публикой не хотела, ведь она намеревалась быть оперной певицей и опасалась, что работа в поп-группе помешает карьере в театре. Позднее тайна раскрылась: Маргариту признали «золотым голосом» коллектива. Но сама певица говорит, что в «Мираже» отношения между солистками складывались непросто, и даже в двухтысячные, когда «Мираж» возродился уже с Маргаритой в качестве солистки, снова возникли проблемы, связанные с конкуренцией.
Как Суханкина вышла замуж за иностранца? Был ли у неё роман с Андреем Летягиным, основателем и продюсером «Миража»? Как Маргарита воспитывает усыновленных сына и дочь? Смотрите видео и узнайте об этом.
Звёзды , Видео , Маргарита Суханкина
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