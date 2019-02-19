Почему старшую дочь Прокловой воспитывала бабушка

Елена Проклова довольно часто появлялась на телеэкранах в компании своего супруга бизнесмена Андрея Тришина и их общей дочери Полины. О том, что у актрисы есть еще одна, старшая, дочь от первого брака многие даже не догадывались. Долгие годы Проклова не могла найти общий язык с Ариной, которая все свое детство провела с бабушкой и дедушкой.

Брак от скуки

В первый раз Елена Проклова вышла замуж, будучи еще 18-летней девушкой. Несмотря на то, что к тому моменту Проклова еще не получила актерского образования, она уже успела сняться по меньшей мере в 4-х картинах и слыла восходящей звездой отечественного кинематографа. Поэтому неудивительно, что и женихом Елены оказался достаточно перспективный журналист и писатель Виталий Мелик-Карамов. Как позже признавалась сама актриса, она стала супругой Карамова «по глупости». Дело в том, что именно тогда собрался жениться брат Прокловой Виктор, и Елена тоже захотела пощеголять в свадебном платье. Известный биограф Федор Раззаков в своей книге «Нежность» пишет, что юная артистка заказала в ателье сразу 2 наряда: на первый и на второй день торжества.

Развод и бабушка вместо матери

По словам Прокловой, в браке с Виталием ее многое устраивало. Причем до такой степени, что она, вопреки своему желанию, даже родила дочь: ведь Мелик-Карамов очень хотел детей. Арина подрастала, но семейная жизнь все равно не складывалась. Молодой муж оказался очень ревнивым. В 1975 году отношения между Еленой и Виталием окончательно изжили себя, и супруги развелись. У Прокловой сначала в связи с учебой в школе-студии МХАТ, а после и по причине плотного рабочего графика времени на ребенка почти не оставалось. Поэтому Арина переехала к бабушке и дедушке, родителям Виталия. Несмотря на то, что девочка чувствовала себя брошенной, вскоре она свыклась с ситуацией настолько, что когда Елена высказала желание забрать уже 12-летнюю дочь к себе, та заявила, что никуда с ней не поедет. Настоящей матерью для Арины стала бабушка.

Взаимные упреки и примирение