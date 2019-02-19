Почему старшую дочь Прокловой воспитывала бабушка 

Елена Проклова довольно часто появлялась на телеэкранах в компании своего супруга бизнесмена Андрея Тришина и их общей дочери Полины. О том, что у актрисы есть еще одна, старшая, дочь от первого брака многие даже не догадывались. Долгие годы Проклова не могла найти общий язык с Ариной, которая все свое детство провела с бабушкой и дедушкой.
Брак от скуки
В первый раз Елена Проклова вышла замуж, будучи еще 18-летней девушкой. Несмотря на то, что к тому моменту Проклова еще не получила актерского образования, она уже успела сняться по меньшей мере в 4-х картинах и слыла восходящей звездой отечественного кинематографа. Поэтому неудивительно, что и женихом Елены оказался достаточно перспективный журналист и писатель Виталий Мелик-Карамов. Как позже признавалась сама актриса, она стала супругой Карамова «по глупости». Дело в том, что именно тогда собрался жениться брат Прокловой Виктор, и Елена тоже захотела пощеголять в свадебном платье. Известный биограф Федор Раззаков в своей книге «Нежность» пишет, что юная артистка заказала в ателье сразу 2 наряда: на первый и на второй день торжества.
Развод и бабушка вместо матери
По словам Прокловой, в браке с Виталием ее многое устраивало. Причем до такой степени, что она, вопреки своему желанию, даже родила дочь: ведь Мелик-Карамов очень хотел детей. Арина подрастала, но семейная жизнь все равно не складывалась. Молодой муж оказался очень ревнивым. В 1975 году отношения между Еленой и Виталием окончательно изжили себя, и супруги развелись. У Прокловой сначала в связи с учебой в школе-студии МХАТ, а после и по причине плотного рабочего графика времени на ребенка почти не оставалось. Поэтому Арина переехала к бабушке и дедушке, родителям Виталия. Несмотря на то, что девочка чувствовала себя брошенной, вскоре она свыклась с ситуацией настолько, что когда Елена высказала желание забрать уже 12-летнюю дочь к себе, та заявила, что никуда с ней не поедет. Настоящей матерью для Арины стала бабушка.
Взаимные упреки и примирение
Как бы то ни было, Елена Проклова все-таки проявляла заботу о дочери: она покупала ей фирменную одежду, обеспечивала дефицитными продуктами, ездила с ней по врачам. Даже со своим вторым супругом, доктором Александром Дерябиным актриса познакомилась, когда привела Арину к нему на прием. Кроме того, именно Проклова оплатила учебу дочери в вузе. Как потом уверяла актриса, став взрослой, Арина продолжала требовать от нее материальную помощь. Дочь Прокловой упрекала артистку в том, что та была для нее плохой матерью и никогда не уделяла ей должного внимания. Взаимные обиды стали поводом к абсолютному молчанию между родными людьми, которое продолжалось долгих 5 лет. Однако несмотря на такой своеобразный бойкот, Елена и Арина в конце концов начали общаться. Отношения матери и дочери заметно потеплели. Теперь обе они жалеют только об одном — об упущенном времени.