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Кого всю жизнь любил Сергей Захаров 

Рамблер 2 часа назад
14 февраля 2018 года, в день влюблённых, скончался Сергей Захаров, певец, обладатель завораживающего баритона, в которого были влюблены миллионы женщин СССР и России. Кстати, сам Сергей был однолюбом: он встретил будущую супругу ещё в подростковом возрасте и женился, едва достигнув 16-летия. Мало кто верил, что этот брак сохранится на годы, однако супруги пронесли любовь через всю жизнь: Алла, жена Захарова, не оставила его даже в сложные моменты жизни и была с ним до последнего дня. Сергей Захаров умер в 68 лет.
Смотрите видео и узнайте, как складывалась жизнь Захарова, как поддерживала его семья и почему ушёл из жизни певец.
Звёзды , Видео , Любовь , Сергей Захаров
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