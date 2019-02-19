Кого всю жизнь любил Сергей Захаров

14 февраля 2018 года, в день влюблённых, скончался Сергей Захаров , певец, обладатель завораживающего баритона, в которого были влюблены миллионы женщин СССР и России. Кстати, сам Сергей был однолюбом: он встретил будущую супругу ещё в подростковом возрасте и женился, едва достигнув 16-летия. Мало кто верил, что этот брак сохранится на годы, однако супруги пронесли любовь через всю жизнь: Алла, жена Захарова, не оставила его даже в сложные моменты жизни и была с ним до последнего дня. Сергей Захаров умер в 68 лет.

Смотрите видео и узнайте, как складывалась жизнь Захарова, как поддерживала его семья и почему ушёл из жизни певец.