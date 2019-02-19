Лопырева показала фигуру в купальнике после родов

35-летняя новоиспеченная мама сообщила, что уже скинула вес.

6 февраля Виктория Лопырева впервые стала мамой. За это время новоиспеченная мама успела рассекретить имя сына, а также опубликовала его первую фотографию. А сейчас же Виктория показала фолловерам снимок в купальнике. Напомним, роды Лопыревой прошли в Майами и там же проходят и первые дни жизни новорожденного.

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В подписи к фото Виктория отметила, что она уже сбросила вес, набранный за время беременности, и в ближайшее время планирует возвращаться с тренировкам.

Завтра нашему мальчику две недели, всего две, а уже не представляем, как жили без него. Пора браться за себя. Прежний вес уже вернулся, время постепенно возвращаться к активному образу жизни и спорту,

— подписала фото Виктория.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

«Выглядишь великолепно»; «Ну как так?! Только родила — а фигурка отличная! Как это получается у них! Подскажите секреты!»; «Какая ты худенькая красотка!»; «Отлично выглядите»; «Как будто и не рожали»; «Красота в красоте»; «Точно ведьма!», — оставляют комментарии фолловеры. А как тебе фигура Виктории через две недели после родов?

Виктория Разумова