Ани Лорак заподозрили в беременности

40-летняя Ани Лорак опубликовала концертные видео и спровоцировала слухи.

На днях в Украине завершился бракоразводный процесс Ани Лорак и ее экс-супруга Мурата Налчаджиоглу. Пара развелась после девяти лет брака после девяти лет брака. Хоть Ани и не комментирует причину разрыва с мужем, поклонники догадываются, что причиной стали измены Мурата. После расставания Лорак продолжает ничего не рассказывать о личном, а лишь делится с фолловерами своими концертными видео и рабочими моментами. Несколько часов назад Ани опубликовала в своем Instagram видео с выступления на шоу DIVA. На одном Лорак поет в купальнике..

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 18 Фев 2019 в 11:08 PST .. на другом — в наряде греческой богини.

Но фолловеры не только раскритиковали Ани за откровенные наряды, которые, по их мнению, не подходят для сцены и не соответствуют имиджу певицы, но и заподозрили исполнительницу в беременности.

В комментарии фолловеры интересуются, не ждет ли певица прибавления, а другие же считают, что Ани просто немного набрала на фоне стресса.