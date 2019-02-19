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Ани Лорак заподозрили в беременности 

WMJ.ru 1 час назад
40-летняя Ани Лорак опубликовала концертные видео и спровоцировала слухи.
На днях в Украине завершился бракоразводный процесс Ани Лорак и ее экс-супруга Мурата Налчаджиоглу. Пара развелась после девяти лет брака после девяти лет брака. Хоть Ани и не комментирует причину разрыва с мужем, поклонники догадываются, что причиной стали измены Мурата. После расставания Лорак продолжает ничего не рассказывать о личном, а лишь делится с фолловерами своими концертными видео и рабочими моментами. Несколько часов назад Ани опубликовала в своем Instagram видео с выступления на шоу DIVA. На одном Лорак поет в купальнике..
.. на другом — в наряде греческой богини.
Но фолловеры не только раскритиковали Ани за откровенные наряды, которые, по их мнению, не подходят для сцены и не соответствуют имиджу певицы, но и заподозрили исполнительницу в беременности.
В комментарии фолловеры интересуются, не ждет ли певица прибавления, а другие же считают, что Ани просто немного набрала на фоне стресса.
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