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Боярский вспомнил, как сидел с женой в «обезьяннике» 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Михаил Боярский и его супруга Лариса Луппиан попали в неприятную ситуацию. Оказавшись в незнакомом городе без документов, артисты обратились в полицию, а потом попали в обезьянник.
Недавно Михаил Боярский завел собственную страничку в социальной сети Instagram и периодически публикует там фотографии разных лет и делится воспоминаниями. Так, артист рассказал случай, когда он с супругой, актрисой Ларисой Луппиан потерялись в США.
"Мы с Ларой очутились в Америке. Организатор нашего спектакля куда-то пропал — забрал наши паспорта и не отвечал на звонки. Мы оказались одни в каком-то городке, брошенные на произвол судьбы", — начал свой рассказ Михаил Боярский.
И тут артист, вспомнив песню легендарной группы The Beatles, зашел в бар, позвонил в полицию и произнес в трубку название этой музыкальной композиции — Help! ("Помогите!" — Прим.ред.). "Через пять минут подъехала полицейская машина с сиреной, нас забрали, отвезли в отделение, определили в обезьянник, пока выясняли, кто мы и что… " — поведал артист. К счастью, вскоре ситуация прояснилась, и Боярского с Луппиан отпустили.
К слову, актер признался, что музыка легендарной британской группы привлекала его больше, чем слова песен. "Было интересно узнать гармонию и точно подобрать аккорды. Я же в музыкальной школе учился", — объяснил Михаил Боярский.
Битломания захватила всех. "Кто-то принес фотографии ливерпульской четверки и торговал ими по 20 копеек. Все магнитофоны накупили, стали друг у друга переписывать песни этой группы и создавать самодеятельные ансамбли", — вспомнил артист.
Разумеется, и Михаил Боярский с друзьями организовали собственную группу. Она называлась "Кочевники". Именно в ее составе он научился профессионально играть на гитаре. "Молодой был, впитывал как губка", — отметил актер.
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