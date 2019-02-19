Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ходченкова ответила «позавидовавшей» ей Михалковой 

Дни.ру + ещё 1 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Актриса Анна Михалкова не сдержала эмоций, причем не очень позитивных, когда повстречала эффектную женщину в аэропорту. Почти сразу же она узнала, что это артистка Светлана Ходченкова. Та ответила непосредственной коллеге.
Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Михалкова опубликовала свою фотографию и сопроводила ее коротким рассказом о том, как повстречала в аэропорту эффектную незнакомку.
"Вижу идет прекрасная девушка. Шикарное пальто, длинные ноги, каблуки, солнечные очки… ее провожают два представителя аэрофлота. Один везет ее маленький чемоданчик. Я думаю, ну кто так умеет выглядеть в восемь утра? Что это за порода женщин? Где их разводят? Что они, ***, жрут? Чем мажут лицо? Во сколько они встают что бы успеть так привести себя в порядок?! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — задалась риторическими вопросами Анна Михалкова.
@anikiti4na
И тут выяснилось, что "прекрасной девушкой" оказалась актриса Светлана Ходченкова. "Чем ближе подходила девушка, тем меньше я ее любила, пока, наконец, я не узнала Ходченкову! После теплого приветствия, я не смогла выдавить из себя: — Света, ты шикарно выглядишь! Хотя, по моему лицу это было понятно)) Когда она скрылась, я подумала, наверное дело в солнечных очках… и надела их))" — завершила свой рассказ актриса.
@svetlana_khodchenkova
Интересно, что свой комментарий к посту оставила и сама Светлана Ходченкова. "Аня, я была в кроссовках! Вот же воображение женское творит чудеса! Очень рада была встретить тебя))" — отметила актриса.
Дни.ру: последние новости
"Разделась до трусов": вульгарный наряд Лорак разгневал народ Потерпевшего фиаско с Заворотнюк Жигунова подобрала жена Известная модель шокировала "голым" платьем
Женский форум1
Звёзды , Светлана Ходченкова , Анна Михалкова , Аэрофлот
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Психолог рассказал, в чем секрет похудения
Умер Карл Лагерфельд22
Как определить больной орган по коже лица1
Валентин Томас — самая горячая рыбачка Сети19
Как родители воспитывают поколение инфантилов1
Видео
Вульгарный наряд Лорак разгневал народ
Звёзды
Рамблер/гороскоп на 19 февраля
Психология
Украшения, о которых ходит дурная слава
Красота
Сколько заработали мировые звезды за годы работы
Звёзды
Умер Карл Лагерфельд
Мода Другое
Почему жену Барыкина обвиняли в его смерти
Звёзды
Виторган высказался о том, как изменился за год
Звёзды
Звезду «Дома-2» призвали смириться с своим носом
Звёзды
Лорак заподозрили в беременности
Звёзды
Можно ли найти качественный сервелат в магазине
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение