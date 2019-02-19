Собчак и Богомолов познакомили детей

Ксения Собчак и Константин Богомолов познакомили детей. Телеведущая опубликовала фотоотчет о совместной экскурсии по питерским музеям.

Двухлетний сын Ксении Собчак Платон познакомился с дочерью любовника телеведущей. 8-летняя Анна держала мальчика за руку во время экскурсии по Эрмитажу

@xenia_sobchak

Фотография появилась в микроблоге светской львицы. Платон запечатлен рядом с девочкой, напоминающей со спины наследницу режиссера Константина Богомолова.

"Пришли в самый любимый и родной "Эрмитаж". Меня мама сюда привела тоже в таком возрасте. Попали на открытие выставки, где среди прочих эмблем "Эрмитажа" обнаружили "Собчак в Эрмитаже". Платоша даже узнал букву "С", — подписала снимок Собчак.

Скандал вокруг Ксении Собчак и Максима Виторгана не утихает уже несколько месяцев. В прессе постоянно всплывают подробности страстного романа телеведущей с режиссером Богомоловым. Предполагаемый соперник уже пострадал от руки ревнивого супруга — отделался сломанным носом.

Не так давно в одном из интервью Собчак косвенно подтвердила, что рассталась с мужем Максимом Виторганом. Телеведущая дала понять, что не считает себя виновной: по ее мнению, все женщины вольны принимать любые решения в своих интересах. В то же время, подчеркнула журналистка, они с Максимом — который останется близким для нее человеком — сделают все, чтобы даже в случае развода их двухлетний сын Платон был счастлив.