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Собчак и Богомолов познакомили детей 

Дни.ру + ещё 2 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Ксения Собчак и Константин Богомолов познакомили детей. Телеведущая опубликовала фотоотчет о совместной экскурсии по питерским музеям.
Двухлетний сын Ксении Собчак Платон познакомился с дочерью любовника телеведущей. 8-летняя Анна держала мальчика за руку во время экскурсии по Эрмитажу.
@xenia_sobchak
Фотография появилась в микроблоге светской львицы. Платон запечатлен рядом с девочкой, напоминающей со спины наследницу режиссера Константина Богомолова.
"Пришли в самый любимый и родной "Эрмитаж". Меня мама сюда привела тоже в таком возрасте. Попали на открытие выставки, где среди прочих эмблем "Эрмитажа" обнаружили "Собчак в Эрмитаже". Платоша даже узнал букву "С", — подписала снимок Собчак.
Скандал вокруг Ксении Собчак и Максима Виторгана не утихает уже несколько месяцев. В прессе постоянно всплывают подробности страстного романа телеведущей с режиссером Богомоловым. Предполагаемый соперник уже пострадал от руки ревнивого супруга — отделался сломанным носом.
Не так давно в одном из интервью Собчак косвенно подтвердила, что рассталась с мужем Максимом Виторганом. Телеведущая дала понять, что не считает себя виновной: по ее мнению, все женщины вольны принимать любые решения в своих интересах. В то же время, подчеркнула журналистка, они с Максимом — который останется близким для нее человеком — сделают все, чтобы даже в случае развода их двухлетний сын Платон был счастлив.
Виторган публичные заявления Собчак воспринял скептически. Актер уверен, что по-настоящему близкие ему люди, в отличие от Собчак, в таких передачах не участвуют, пишет "Экспресс-газета".
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Звёзды , Максим Виторган , Константин Богомолов , КСЕНИЯ СОБЧАК , Эрмитаж , Экспресс-газета
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