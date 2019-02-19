Кем работают родители российских звезд

Далеко не все будущие знаменитости росли в семьях бизнесменов и политиков

Ольга Бузова

Певица никогда не скрывала семью от прессы — она поддерживает теплые отношения с родителями и старается видеться с ними как можно чаще. Ольга родилась в Санкт-Петербурге в семье военнослужащего и стоматолога.

@buzova86

Мама Ирина окончила медицинский ВУЗ, работает заместителем главного врача поликлиники №17 в Санкт-Петербурге. Папа Игорь Дмитриевич начинал военную карьеру, потом перешел в сферу строительства, сейчас — инженер в компании дочери. Родители поддерживают Ольгу в ее карьере — всегда приходят на концерты, когда певица приезжает в родной город, и созваниваются по телефону.

Данила Козловский

Будущий актер родился в аристократической семье — папа Валерий — доктор философских наук, мама Надежда — актриса. Валерий Козловский — профессор кафедры рекламы и связей с общественностью Московского государственного института культуры. К слову, он является создателем Высшей школы рекламы при МосГУ. Мама актера занималась до рождения Данилы творчеством, однако оставила любимое дело, решив заняться воспитанием детей. Не так давно женщина решила вернуться к актерскому поприщу — сыграла вместе с сыном в киноленте «Статус: свободен», позже приняла участие в других кинолентах.

Светлана Ходченкова

Мама актрисы Татьяна никогда не брезговала трудом — успела поработать и дворником, и уборщицей. Достаточно давно женщина начала заниматься отделкой помещений — красить и штукатурить стены. Теперь у Татьяны своя бригада — они делают ремонт в квартирах обычных людей. К слову, Светлана с ранних лет помогала маме с работой — в 12 лет девушка убиралась вместе с мамой. Тяжелый труд Татьяны объясняется тем, что папа Светланы Ходченковой ушел из семьи, когда девочка была совсем маленькой, и заботливой маме не осталось другого выхода, кроме как самой обеспечивать семью.

Егор Крид

Кумир молодежи родился в достаточно обеспеченной семье, хоть в своих песнях он поет о трудном пути в Москве. Родители Николай и Марина ведут семейный бизнес — группу компаний «Унитрон», которые поставляют орехи на крупнейшие фабрики России. Бизнес родители певца начали в 1991 году, за несколько лет до рождения Егора и его младшей сестры. Сейчас это группа из нескольких фирм, которые продают оптом и в розницу. Егор Крид с любовью говорит о семье, старается чаще видеться с родными и даже посвятил им песню «Семья сказала» — в ней он поет, что старается добиться высот, чтобы родные гордились им.

Анастасия Волочкова

Балерина выросла в Санкт-Петербурге в обычной семье. Папа Юрий Волочков — профессиональный игрок в настольный теннис. Мужчина даже сумел в 80-х годах стать чемпионом СССР. Мама Тамара по образованию инженер, однако всю жизнь с удовольствием занималась хобби — проводила экскурсии по городу. С родителями у Анастасии были непростые отношения: в интервью женщина признавалась, что мама ее чрезмерно опекает и хочет быть в курсе всех рабочих дел. Теперь конфликт улажен: «Я ей предложила роль бабушки и мамы», — отмечает балерина.

Наталья Водянова

Пожалуй, каждый, кто хоть немного знаком с биографией супермодели, знает, что детство ее было отнюдь не легким. Не зря в интервью мама Лариса подчеркивает: «Наташе деньги не с неба падают». И сейчас, и много лет назад Наталья отличалась трудолюбивостью — помогала маме, которой приходилось братья за любую работу, лишь бы прокормить семью. Женщина торговала на рынке, занималась уборкой, стирала белье на дому. Теперь ни ей, ни младшим сестрам не приходится жить на последние деньги — Наталья Водянова обеспечивает им достойную жизнь. Однако мама Лариса отказывается от тунеядства: она печет пироги на заказ, зарабатывая этим пусть немного, но «ей греет душу, когда она может внукам на свои деньги подарок купить».