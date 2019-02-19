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Виторган высказался о том, как изменился за год 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Вместе с «Квартетом И» он побывал на гастролях в Екатеринбурге.
Муж светской львицы Ксении Собчак гастролирует вместе с «Квартетом И» по городам России со спектаклем «В Бореньке чего-то нет». Звезды посетили столицу Среднего Урала — Екатеринбург, где их очень сильно любят.
@mvitorgan
На своей страничке в социальной сети Instagram супруг Ксении Собчак опубликовал два снимка. На одном он вместе с «Квартетом И» и актером Алексеем Макаровым год назад в уральской столице, а на второй фотографии они после спектакля, который прошел на днях. «В Екатеринбурге год спустя. Ну, игривости во мне поубавилось», — прокомментировал снимок муж светской львицы.
«Ребята, вы Супер! Ваша работа, наш отдых и хорошее настроение!» «Вам бы выспаться. Вся игривость в мешках под глазами лежит», «Были на вашем концерте в Киеве! Сплошное удовольствие! Спасибо! Много мудрости в текстах, за смешным серьёзные вещи! Благодарю!» — заметили в комментариях пользователи.
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Звёзды , Видео , Алексей Макаров , КСЕНИЯ СОБЧАК
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