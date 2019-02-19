Дочка Глаголевой показала подросшего сына

Актриса и модель Анастасия Шубская, дочь Веры Глаголевой , опубликовала фото с сыном на своей странице в Instagram. На снимке видно, что малыш вырос.

Фотографию Шубская выложила не случайно. Мальчику исполнилось полгода.

"Нашему маленькому боссу шесть месяцев", — подписала снимок молодая мама. Фотография получила более 35 тысяч лайков. Поклонники Шубской оставили множество восторженных комментариев.

"Такой крупненький мальчик", "Вот уж правда богатырь. Как папа!", "Ну бурундучок. Крепыш. Здоровья и счастья вам", "Здоровья малышу и самого счастливого детства", — написали подписчики Анастасии.