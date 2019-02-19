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Дочка Глаголевой показала подросшего сына 

ТВ Центр + ещё 2 4 часа назад
Фото: ТВ Центр
Актриса и модель Анастасия Шубская, дочь Веры Глаголевой, опубликовала фото с сыном на своей странице в Instagram. На снимке видно, что малыш вырос.
Фотографию Шубская выложила не случайно. Мальчику исполнилось полгода.
"Нашему маленькому боссу шесть месяцев", — подписала снимок молодая мама. Фотография получила более 35 тысяч лайков. Поклонники Шубской оставили множество восторженных комментариев.
"Такой крупненький мальчик", "Вот уж правда богатырь. Как папа!", "Ну бурундучок. Крепыш. Здоровья и счастья вам", "Здоровья малышу и самого счастливого детства", — написали подписчики Анастасии.
Шубская родила сына в браке с хоккеистом Александром Овечкиным. Ребенка назвали в честь старшего брата спортсмена, который погиб в автокатастрофе.
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